La ricostruzione del naufragio della nave di migranti al largo delle coste greche e delle bugie delle autorità di Atene: reportage sui sopravvissuti alla tragedia e approfondimento sulla politica greca ed europea sui migranti. E poi, quali sono i paesi europei che hanno guadagnato di più dalla crisi energetica e dalla guerra in Ucraina? Focus sul ruolo controverso della Norvegia, nuovo grande fornitore di petrolio all’Unione europea. Infine, una mostra della fotografa Adrienne Surprenant in Normandia sulla scomparsa degli ultimi ghiacciai rimasti in Africa.

Il notiziario video Europa settegiorni racconta ogni settimana la vita delle società e dei cittadini europei.