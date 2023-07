Spagna

Il primo ministro Pedro Sánchez guiderà un governo ad interim finché non si risolverà lo stallo dovuto all’esito delle elezioni del 23 luglio, che non hanno assicurato la maggioranza a nessun partito per formare il nuovo esecutivo. Lo stabilisce il decreto del capo dello stato, re Felipe VI, pubblicato sulla gazzetta ufficiale spagnola. Il Partito Popolare del conservatore Alberto Núñez Feijóo ha conquistato 136 seggi su un totale di 350, ma rimane lontano dalla maggioranza assoluta di 176, anche con l’appoggio dei 33 deputati del partito di estrema destra Vox, il suo unico potenziale alleato. Il Partito socialista di Sánchezvaluta la possibilità di formare un esecutivo con l’appoggio della sinistra radicale di Sumar e di Junts per Catalunya, formazione indipendentista catalana, guidata da Carles Puigdemont, in autoesilio in Belgio. Nel frattempo però, la corte suprema spagnola ha chiesto l’emissione di un nuovo mandato di arresto internazionale contro Puigdemont e Toni Comín. E restano da scrutinare i voti degli spagnoli all’estero, che secondo gli osservatori potrebbero far oscillare i seggi da una parte o dall’altra in province dove pochissimi voti separano i partiti di destra e di sinistra.

Grecia

Almeno 2.500 persone sono state evacuate da Corfù il 24 luglio, mentre non sono ancora sotto controllo gli incendi che da almeno una settimana imperversano a Rodi da dove sono state evacuate più di 19mila persone, in gran parte turisti. Il fuoco, alimentato dalle alte temperature e dai forti venti, ha raggiunto anche il nord dell’isola di Eubea, la seconda più grande del paese. Alla Grecia non mancano vigili del fuoco e squadre di soccorso ha detto Ioannis Mitsopoulos, direttore generale dell’Agenzia nazionale per l’ambiente e il cambiamento climatico. “Mancano una strategia decennale di gestione delle aree forestali e l’organizzazione per metterla in atto”.

Israele

Il 24 luglio il parlamento (knesset) ha approvato, con 64 voti a favore e nessun contrario, la prima parte della riforma della giustizia proposta dal governo di estrema destra guidato da Benjamin Netanyahu. L’opposizione ha boicottato il voto lasciando l’aula. La modifica della “clausola di ragionevolezza” limita la capacità della corte suprema di annullare le decisioni prese dal governo. Decine di migliaia di manifestanti, che considerano la legge come una minaccia per la democrazia, stanno protestando in diverse città del paese

Ucraina-Russia

Il ministro ucraino per la trasformazione digitale ucraino, Mychajlo Fedorov, il 24 luglio ha rivendicato la responsabilità di Kiev per gli attacchi con droni che hanno colpito Mosca nella stessa giornata. La Russia ha annunciato ritorsioni per quello che definisce un “atto di terrore”. L’Aiea ha confermato la presenza di mine nell’area di Zaporižžja. Dopo aver distrutto i depositi ucraini di grano a Odessa il 19 luglio, alcuni droni russi hanno ne hanno colpito uno sul Danubio, poco distante dal confine con la Romania. Gli attacchi hanno causato un nuovo rialzo del prezzo del cereale.

Sport

Nell’esordio al mondiale che si gioca in Nuova Zelanda, il 24 luglio la squadra femminile di calcio italiana ha battuto l’Argentina per 1 a 0, la Germania ha superato per 6 a 0 il Marocco e il Brasile ha sconfitto Panama per 4 a 0.