In tre giorni sono arrivati sulla piccola isola italiana di Lampedusa 8.500 migranti, e le autorità locali sono sopraffatte. Giorgia Meloni vuole inasprire la legislazione e ricorrere a ricette repressive già fallite in passato. Intanto, si appella all’Unione europea. Nonostante la “crisi migratoria” vada avanti da anni, gli stati membri non hanno ancora trovato una risposta comune, e l’avvicinarsi delle elezioni europee non facilita la collaborazione. Soprattutto tra paesi governati da partiti nazionalisti o in cui le forze sovraniste sono in crescita.

Il notiziario video Europa settegiorni racconta ogni settimana la vita delle società e dei cittadini europei.