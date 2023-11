L’Unione europea è composta da 27 paesi ed è spesso criticata da chi ne fa parte suoi membri, ma non smette di attrarre nuovi candidati. Una decina di paesi bussano alla sua porta, soprattutto nei Balcani e in Europa orientale. E Bruxelles ora sembra più disposta ad accoglierli. Ma quali sono i rischi per l’Unione e i vantaggi per chi chiede di farne parte?

La nuova puntata del notiziario video Europa Settegiorni, che racconta ogni settimana le società e la vita dei cittadini europei, ci spiega la situazione nei paesi dei Balcani occidentali, il caso particolare dell’adesione dell’Ucraina e quella di altri stati che non sono invece pronti per l’adesione, come la Georgia.