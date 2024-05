Perché si litiga in famiglia

In questo numero si parla di discussioni tra figli e genitori. A pagina 18 tre adolescenti svedesi raccontano il motivo delle loro litigate in famiglia, che possono cominciare anche per un motivo banale come una camera in disordine o troppo tempo passato davanti al telefono. A volte però s’ingigantiscono e diventano dolorose. Per questo abbiamo tradotto l’articolo del giornale svedese Kamratposten: contiene una serie di consigli per imparare a discutere meglio (funzionano anche per i grandi!). In edicola dal 29 maggio.