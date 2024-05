Le risposte a tutte le domande sul voto, che in Italia si terrà l’8 e il 9 giugno, in sei brevi video.

Una guida al voto europeo in vista delle elezioni che si svolgeranno nei 27 paesi dell’Unione europea dal 6 al 9 giugno. Come votano i cittadini dei singoli stati? Cosa fa davvero un eurodeputato? E a cosa serve il parlamento?

Come si vota?

Sono più di quattrocento milioni i cittadini europei chiamati a votare a giugno. Quanti deputati può eleggere ogni paese? E come funziona il voto nei vari stati dell’Unione? Le risposte in un minuto e mezzo.

Come funzionano i gruppi politici?

Una volta eletti, i deputati non si dividono per nazionalità ma per gruppi politici. Attualmente nel parlamento ci sono sette gruppi che corrispondono a diverse correnti. Ecco quali sono.