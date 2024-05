Con 166 milioni di messaggi su Twitter, Facebook, Instagram e TikTok, dal 7 ottobre la guerra israeliana nella Striscia di Gaza è il tema più commentato al mondo sui social network. Secondo Visibrain, azienda che si occupa di campagne pubblicitarie e monitoraggio dei social network, i messaggi sul conflitto a Gaza sono stati il 47 per cento in più rispetto a quelli sul mondiale di calcio maschile del 2022, che deteneva il primato dell’evento più commentato online. Spesso oscurati sulla Meta, l’azienda che controlla Facebook e Instagram, i palestinesi sono molto più visibili sulla piattaforma cinese TikTok, che il congresso statunitense vuole ora vietare.

In sette mesi di guerra, secondo il Committee to protect journalists nella Striscia di Gaza sono stati uccisi 105 giornalisti, mentre Israele non concede agli inviati stranieri l’autorizzazione a entrare nel territorio assediato. Le informazioni arrivano solo attraverso le agenzie di stampa ancora presenti nella Striscia, come Afp o Reuters, o i canali delle organizzazioni umanitarie e delle Nazioni Unite. In questo contesto di blackout quasi totale dell’informazione, i social network sono diventati strumenti fondamentali per aprire una finestra su Gaza.

Dopo essere stato il mezzo preferito delle primavere arabe, il rapporto tra Facebook e il mondo arabo è molto cambiato. Marwa Fatafta è un’esperta di Medio Oriente e Nordafrica per l’organizzazione Accessnow, che si occupa di censura online. Ha scritto diversi studi su come le autorità israeliane abbiano attuato una stretta digitale sulla Palestina: “La censura dei palestinesi da parte della Meta non è nuova e non è cominciata con Gaza. Molto presto i palestinesi hanno capito di essere controllati sui social network dell’azienda. La questione gira sempre intorno alla definizione dei cosiddetti dangerous organizations and individuals (organizzazioni e individui pericolosi, Doi). La Meta non ha mai reso pubblica la lista di chi considera ‘pericoloso’, ma nel 2021 il sito d’inchiesta The Intercept è riuscito ad avere dei documenti, rivelando che la maggior parte dei gruppi e degli individui che l’azienda etichetta come ‘terroristi’ provengono dal mondo arabo e musulmano”.