Un partito di estrema destra con il doppio dei voti del partito al potere: in Francia, il risultato delle elezioni europee ha provocato una grave crisi politica, spingendo il presidente Emmanuel Macron a sciogliere l’assemblea nazionale e a convocare elezioni politiche anticipate per il 30 giugno e il 7 luglio. Il Rassemblement national (Rn) è arrivato in testa nel 93 per cento dei comuni francesi. Ma come si spiega questo voto? E cosa si può prevedere per le prossime legislative?

La nuova puntata del notiziario video Europa Settegiorni, che racconta ogni settimana la vita dei cittadini e delle cittadine del continente, fa il punto sulla storia del Rassemblement national, su com’è cambiato in questi anni e su chi sono i suoi militanti più giovani e i suoi nuovi elettori. E riassume le reazioni e le preoccupazioni dei partner europei di fronte alla crisi politica francese.