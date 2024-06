Il fotografo di guerra bielorusso Alexander Vasukovich è stato condannato a tre anni di arresti domiciliari per le immagini scattate durante le proteste contro il regime di Aleksandr Lukašenko nell’agosto del 2020.

Dopo un primo periodo in carcere, Vasukovich è rimasto detenuto in casa a lungo prima di riuscire a scappare e ad arrivare in Polonia, a Varsavia, dove ha potuto riprendere avivere e lavorare. Una possibilità negata invece ai 36 professionisti dell’informazione ancora detenuti nelle prigioni bielorusse, tra le oltre 12mila persone arrestate in Bielorussia tra il 2020 e il 2021, quando la repressione del regime autoritario di Lukašenko contro l’opposizione ha raggiunto il culmine.