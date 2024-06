Quanto inquinano le Olimpiadi

Dal 26 luglio all’11 agosto circa quindici milioni di persone da tutto il mondo visiteranno Parigi per partecipare o assistere ai giochi olimpici. Sarà un bellissimo momento di partecipazione collettiva, ma anche di produzione sfrenata di CO2: bisognerà pur sempre trasportare più di diecimila atlete e atleti, migliaia di giornaliste e giornalisti e tutto il pubblico che sbarcherà nella capitale francese. Quali saranno gli effetti sull’ambiente? Per scoprirlo potete leggere il reportage a fumetti a pagina 18, tradotto dal giornale francese Topo. In edicola dal 26 giugno.