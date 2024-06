Il 18 maggio gli operai si erano accampati di fronte alla sede della regione Toscana a Novoli. Hanno chiesto che fosse avviata la discussione di una legge regionale in grado di offrire strumenti organici per intervenire sulle aree industriali in crisi, come quella di Campi Bisenzio. Nonostante mesi di pressione politica, però, la discussione della legge non è mai cominciata. È così, il 4 giugno, la “tendata”, come è chiamata, si è spostata in piazza Indipendenza e gli operai hanno avviato uno sciopero della fame.

Ogni terzo weekend del mese, in piazza Indipendenza a Firenze c’è il mercato. I vialetti pedonali e le aiuole sono pieni di bancarelle. C’è chi vende oggetti di antiquariato e chi libri d’epoca. E camminando tra una bancarella e l’altra, ci s’imbatte in due grandi striscioni che dicono “Stipendi subito. Legge regionale” e “Pancia piena di rabbia e di dignità”. È qui che hanno vissuto nelle ultime settimane gli operai dell’ex Gkn di Campi Bisenzio, la fabbrica di componenti per l’industria automobilistica che a lungo è stata un’eccellenza nel panorama produttivo italiano.

L’accampamento è l’ultimo atto di una vertenza che va avanti dal 9 luglio 2021, quando il fondo finanziario Melrose ha annunciato con un’email il licenziamento immediato di tutti i 422 operai della fabbrica: tre anni dopo l’acquisizione del sito di Campi Bisenzio, Melrose ne annunciava la chiusura. È un copione che abbiamo visto migliaia di volte, quando fabbriche in perfetta salute vengono smembrate e vendute da un fondo finanziario che lascia dietro sé territori depressi e disoccupazione.

Nessuno si aspettava che stavolta le cose sarebbero andate diversamente: i lavoratori hanno deciso che non doveva finire così e si sono rifiutati di assistere passivamente al processo di deindustrializzazione. Quel 9 luglio 2021 è cominciata una mobilitazione che non è ancora finita, con manifestazioni, riunioni, assemblee, per fare di Campi Bisenzio un polo di reindustrializzazione basato sulla mobilità sostenibile e la produzione di energia pulita. Un lungo e appassionato progetto di convergenza che già oggi possiamo considerare la più lunga assemblea permanente nella storia del movimento operaio in Italia.

Uno sciopero della vita

Quando raggiungiamo il presidio, nelle tende ci sono una ventina di persone, tra operai, solidali e medici. Dario Salvetti e Alessandro Tapinassi detto Snupo sono in sciopero della fame da tredici giorni. “La verità è che noi da tre anni siamo in sciopero della vita”, dice Salvetti. “Le grosse conquiste della storia le hanno ottenute persone che hanno lasciato tutto per una lotta che non sapevano se avrebbe portato a un risultato. In ogni lotta, devi annullare il presente per provare a costruire un futuro. E nel momento in cui un sito produttivo chiude, ogni giorno devi decidere se vuoi rimanere attaccato a una fabbrica che non esiste più per provare a riconquistarla o girarti dall’altra parte e andartene. Noi abbiamo deciso di riconquistarla, quella fabbrica, ma la nostra controparte ha fatto di tutto per sfinirci e per logorarci”.

Da circa tre anni, il Collettivo di fabbrica cerca di fare dell’esperienza di Campi Bisenzio il simbolo di un progetto di reindustrializzazione dal basso, sostenuto anche dal legame con altre realtà che, in tutta Italia, si battono per difendere diritti, lavoro e transizione ecologica. Il Collettivo di fabbrica la chiama “convergenza”: un processo di ricomposizione politica che da tre anni dialoga con le altre esperienze di lotta e collabora con università, territori e movimenti sociali per immaginare insieme un futuro in cui il lavoro torni a essere integrato con i bisogni del territorio e con un’idea di futuro sostenibile.

Una politica del ghosting

Da tre anni la grande assente in questo processo è la politica, che ha messo in atto una sorta di ghosting, sparendo e rendendosi irreperibile. “Tu fai una richiesta e la controparte sparisce”, spiega Salvetti. “E a quel punto il fine della lotta diventa avere un incontro. Tant’è che a un certo punto tu lotti per avere un incontro, e quando questo arriva, rischi di sentirti soddisfatto per il semplice fatto di essere riuscito a ottenerlo anche se non ha portato a niente”. Una prassi che logora senza portare a niente.

Di fatto non c’è modo migliore per sfinire dei lavoratori che privarli di stipendio e lasciarli in attesa di risposte. Gli operai della ex Gkn vivono così da tre anni. Nella nostra lotta, spiega Salvetti, “lo sfinimento è stato applicato in tutti i modi, con cambi di liquidatore, cambi di direzione, cambi di proprietà, finte promesse”. La decisione di lasciare gli operai senza stipendio e senza ammortizzatori sociali per mesi si traduce in una strategia di logoramento. Il logoramento, nel gergo militare, è un’arma di guerra, pensata per stremare il nemico e costringerlo alla resa.

È per resistere a tutto questo che ha cominciato a farsi largo tra gli operai l’idea dello sciopero della fame. “È una forma di protesta distante dalla cultura dei metalmeccanici”, spiega Snupo. Ma è una extrema ratio. Snupo ricorda Gandhi, che usò lo sciopero della fame come forma di resistenza nonviolenta nel processo che portò all’indipendenza dell’India dall’impero britannico. “A un certo punto le provi tutte”, osserva con amarezza. Gli sembra incredibile che si debba arrivare a farsi del male “per farsi ascoltare in questo sistema sordo”.