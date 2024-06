Solo vent’anni fa l’idea di alzare la cornetta del telefono durante un rapporto sessuale era una gag nelle commedie romantiche, per esempio in Love actually. L’amore davvero (2023) di Richard Curtis, un classico del genere.

Ma come spesso succede, la realtà finisce per superare la finzione. Secondo a un sondaggio pubblicato a novembre del 2023 sul sito web SellCell, il 54 per cento delle persone preferisce la compagnia del proprio telefono a quella del partner e il 49 per cento lo guarda durante un appuntamento. E, per mettere la ciliegina sulla torta, il 12 per cento ha interrotto un rapporto sessuale per controllare qualche notifica (il 17 per cento delle donne contro il 7 degli uomini).

Qualunque cosa pensiamo di queste violazioni delle elementari regole d’educazione, sono sintomatiche dell’arrivo della tecnologia nei nostri letti: non solo dormiamo con i nostri telefoni, ma facciamo l’amore vicino a loro. E molto spesso sotto la loro influenza (anche se siamo riluttanti ad ammetterlo).

I primi smartphone, così per come li intendiamo oggi, sono comparsi nel 2007, dunque è 17 anni che le nostre coppie includono una terza figura, la cui capacità invasiva sembra inversamente proporzionale alle sue dimensioni, visto che lo controlliamo decine, se non centinaia di volte al giorno. Secondo uno studio dell’Institut national de la statistique et des études economiques, il 77 per cento dei francesi, e il 94 per cento dei giovani tra i 15 e i 29 anni, possiede uno smartphone. Il ritmo delle nostre vite è scandito dalla consultazione di notizie, messaggi e social network, dalla mattina alla sera, spesso prima di qualsiasi altra attività (state leggendo questa rubrica a letto? Avete dato il buongiorno alla persona con cui vivete?).