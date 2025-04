A Certaldo (Firenze) una ditta di sanitari ha inserito l’astrologo aziendale nel welfare per i dipendenti (1). A Genova un sedicente astrologo e sensitivo ha convinto un uomo a versargli oltre centomila euro per combattere gli spiriti della foresta pluviale e risolvere così i suoi problemi sentimentali (2). A Rimini l’imputato di un processo ha chiesto a un amico di eseguire un rito voodoo per non finire in carcere (3).

A Torino una cartomante laureata in filosofia ha detto che la sua attività porta conforto e speranza in questi tempi bui (4). A Benevento il comune ha stanziato dieci milioni di euro per creare un museo della stregoneria (5). In diverse regioni del nord Italia nel cielo notturno è apparsa una spirale luminosa che ha dato vita a diverse ipotesi soprannaturali, ma poi si è scoperto che erano i satelliti di Elon Musk (6).

A Montefiore Conca (Rimini) si terrà una serata dedicata a due presunti fantasmi che abiterebbero nel locale castello e farebbero talvolta sentire le loro voci (7). A Roma un’attrice televisiva ha detto che si è convertita dopo che le è apparsa santa Rita sul cellulare (8). A Celenza Valforte (Foggia) un santone pugliese che si fa chiamare Shivananda ha acquistato un relais per svolgere attività turistico-iniziatiche (9). A Torino si sta girando una serie televisiva sul sensitivo Gustavo Rol (10).

In via San Gregorio Armeno, a Napoli, residenti e commercianti hanno esposto striscioni contro la serie televisiva Gomorra. Le nuove puntate dovrebbero essere girate nel quartiere, ma secondo loro ne propongono un’immagine distorta (11). A Roma i residenti della zona Garbatella protestano vivacemente perché per le riprese della serie tv I Cesaroni sono stati soppressi molti parcheggi lungo le strade (12) (13). A Livorno i residenti hanno seguito con entusiasmo le riprese in città di un film sull’ex calciatore del Livorno Igor Protti (14). Ora la troupe si sposterà a Bari dove l’atleta ha giocato per quattro anni (15).

A Ricadi (Vibo Valentia) per le riprese di un film comico italiano il comune ha concesso il cimitero del paese, ritenendolo un booster turistico (16). Nel porto di Favignana (Trapani) ha ormeggiato la riproduzione in grandezza naturale di un’antica nave achea su cui saranno girate molte scene del film kolossal tratto dall’Odissea e diretto da Cristopher Nolan (17), mentre nelle locali cave di tufo è già stata girata la battaglia contro i Proci (18). A Matera, Ginosa (Taranto), Laterza (Taranto) e Altamura (Bari) verrà girato il film La resurrezione di Cristo di Mel Gibson, ambientato nelle antiche regioni di Giudea e Galilea (19).

A Reggio Emilia c’è stata una festa di laurea ispirata ai film di Checco Zalone, con un cartonato del comico pugliese e una sua citazione sulla torta (20) (21). A Pogliano (Milano) due ragazzi per festeggiare la laurea hanno sparato diversi colpi di pistola a salve creando il panico tra i residenti (22). A Trieste una studentessa ha festeggiato la laurea prima di laurearsi perché l’università ha spostato la data, ma lei aveva già organizzato tutto (23).

A Bologna un’avvocata ha denunciato irregolarità clientelari nel concorso universitario che aveva perso, quindi ha fatto ricorso ottenendone l’annullamento e infine ha vinto quello successivo (24). All’università di Napoli gli ex calciatori Alemao e Careca saliranno in cattedra per tenere una lezione (25). A Foggia l’università ha annullato un evento dedicato agli anni di piombo per timore di scontri tra studenti (26). A Torino l’università ha autorizzato l’aiuto dell’intelligenza artificiale per scrivere la tesi (27) e il Politecnico ha aperto un account ufficiale su TikTok (28).

A Milano una donna ne ha insultata un’altra su TikTok e la controversia è finita a coltellate in strada (29). A Roma un’associazione di consumatori sostiene che il nuovo servizio di shopping online del social cinese può causare acquisti compulsivi e si presta alle truffe (30). A Sesto San Giovanni (Milano) si è suicidata una giovane tiktoker che aveva raccontato sul social la sua transizione di genere ricevendo molti insulti transfobici (31).

A Mestre (Venezia) la famiglia di un uomo che si è suicidato dopo essere stato licenziato ha fatto causa all’azienda (32). A Roma una donna spagnola arrivata il giorno prima da Miami (Stati Uniti) si è gettata da Trinità dei Monti e gli investigatori ritengono che sia venuta nella capitale apposta per suicidarsi (33). A Prosecco (Trieste) il pronipote di un soldato morto da più di un secolo non è ancora riuscito a far mettere il nome sulla tomba del suo avo, le cui generalità erano state omesse all’epoca perché suicida (34).

Nel carcere di Marassi a Genova si è suicidato un detenuto di 70 anni (35). Nel carcere di Trieste si è suicidato un detenuto di 28 anni arrestato per il furto di uno zaino (36). Nel carcere di Avellino si è suicidato un detenuto di 48 anni (37). Nel carcere di Brissogne (Aosta) un detenuto ha cercato di impiccarsi con un lenzuolo ma è stato salvato dagli agenti penitenziari (38). I cappellani delle carceri del Triveneto hanno lanciato un appello alle istituzioni perché affrontino l’emergenza dei suicidi in carcere (39).

In una cella del carcere di Teramo è stato trovato morto un detenuto che aveva ottenuto i domiciliari ma poi aveva deciso di scontare la pena in prigione per via di pesanti screzi familiari (40). Nel carcere di Foggia i detenuti sono oltre il 200 per cento della capienza (41). A Cremona quindici detenuti sono sotto processo per una rivolta scoppiata al tempo della pandemia di covid-19 per ottenere un tampone (42).

A Genova in un magazzino ci sono ancora mascherine, guanti e igienizzanti per milioni di euro acquistati durante il covid e mai ritirati dalle asl (43). A Oristano è stata presentata una serie di giocattoli in 3d ispirati al covid e tra i personaggi, oltre al virus, ci sono la proteina spike, il dna, le piastrine, i globuli bianchi e quelli rossi (44). A Roma è stata inaugurata una mostra di fotografia sulla città nei giorni del lockdown per il covid (45). A Cologno Monzese (Milano) è stato inaugurato un monumento alle vittime del covid (46).