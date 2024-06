Dopo la pandemia da covid-19 l’economia spagnola si è ripresa abbastanza bene rispetto al resto dell’Europa, in parte grazie anche ai fondi dell’Unione. Anche se il 31 per cento degli spagnoli è preoccupato per la propria situazione economica, nel 2023 il paese è cresciuto a un tasso del 2,5 per cento. Il governo spagnolo ha adottato misure per aiutare le famiglie più povere, aumentando il salario minimo e introducendo il reddito di solidarietà attiva.

Tra i settori che hanno avuto più successo c’è quello turistico. Lo scorso anno 85 milioni di stranieri hanno visitato il paese, un record che ha permesso di rilanciare l’occupazione, portando la disoccupazione al livello più basso dal 2008. D’altra parte, però, l’aumento degli alloggi turistici ha fatto crescere il costo degli affitti del 10 per cento, e sempre più spagnoli faticano a trovare una casa in cui vivere.