Dopo gli attacchi di Hamas del 7 ottobre 2023, l’esercito israeliano ha aperto un centro di detenzione nella base militare di Sdé Teiman, nel sud del paese, per i palestinesi catturati durante i combattimenti nella Striscia di Gaza o in Israele. Ma diverse organizzazioni israeliane per i diritti umani hanno condannato le condizioni di detenzione, sostenendo che siano contrarie al diritto internazionale, e presentato un ricorso all corte suprema israeliana.

Il 23 giugno la corte ha ordinato alle autorità politiche e militari di essere aggiornata entro il 30 giugno sulle condizioni di detenzione dei prigionieri nel centro, anche se nelle settimane precedenti l’esercito ha comunicato di aver deciso di smantellare gradualmente il centro di Sdé Teiman e ha cominciato a trasferire i detenuti in diverse strutture del paese o in Cisgiordania.