L’Homeless Euro 2024 si gioca ad Amburgo, in Germania, in concomitanza con i campionati europei di calcio. L’evento sportivo si tiene per la prima volta ed è riservato alle persone senza fissa dimora. Sono state invitate otto squadre nazionali.

Invece di 90 minuti, si giocano brevi partite da circa quindici minuti, su un campo di dieci metri per quindici. L’obiettivo è far uscire i giocatori dalla povertà, dall’isolamento o dalle dipendenze per qualche settimana, sensibilizzando la società sul problema delle persone senza una casa.