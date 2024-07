Secondo il rapporto annuale sulla qualità delle acque di balneazione dell’Agenzia europea dell’ambiente il 96 per cento delle acque balneabili del continente soddisfa gli standard di qualità dell’Unione e oltre l’85 per cento è di qualità eccellente

Sono stati valutati 22mila siti nei paesi dell’Unione europea, ma anche in Svizzera e Albania. Non sono mancate, però, critiche sui criteri di misurazione: il rapporto riguarda solo l’inquinamento batteriologico, non quello chimico, che ha delle conseguenza più difficili da valutare sulla salute dei bagnanti.