Internazionale Kids

La dieta migliore per il pianeta

È arrivato il numero dell’estate e come ogni anno contiene alcune pagine speciali di giochi: arrivano dalla Francia, dal Belgio, dalla Germania e dalla Repubblica Ceca e vi faranno compagnia sotto l’ombrellone o sdraiati su un prato. L’articolo di copertina invece racconta cosa dovremmo mangiare per proteggere il pianeta e la salute degli esseri umani. “È compito della politica trovare delle soluzioni”, dice il giornale tedesco Dein Spiegel, “ma ognuno di noi può contribuire con le sue scelte quotidiane”. In edicola dal 31 luglio.

Podcast

Taccuini

Tiziano Terzani è stato un inviato di guerra, poi un corrispondente dall’Asia, uno dei primi giornalisti occidentali a entrare nella Cina comunista e a raccontarla, un esperto di geopolitica. Del suo metodo e della sua passione per un giornalismo non neutrale rimane traccia nel suo archivio ancora poco conosciuto. Taccuini è un podcast di Annalisa Camilli in quattro episodi, sul sito e sull’app di Internazionale.

Internazionale.it

Uno scudo contro i jihadisti

In Mauritania i militari del Groupement nomade, detti meharisti, pattugliano in sella ai dromedari le aree meno accessibili del paese. Operano principalmente al confine con il Mali, uno stato dove i gruppi terroristici legati ad Al Qaeda e al gruppo Stato islamico sono molto presenti. Queste unità sono considerate un fattore importante per contenere la radicalizzazione jihadista. Il video di Maria Gerth Niculescu e Marco Simoncelli. Geopolitica

Due crisi allo specchio

La situazione in Francia e negli Stati Uniti solleva domande sullo stato della democrazia. Europa

Le differenze nel salario minimo

Varia in ogni paese. L’Unione vorrebbe cambiare le cose. Italia

Chi sente il rumore del carcere che esplode?

Il sovraffollamento sta creando situazioni drammatiche. Cultura

Viaggio nella vita di Tiziano Terzani

Cosa racconta l’archivio di uno dei più importanti giornalisti del nostro tempo.