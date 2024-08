L’mpox, conosciuto anche come vaiolo delle scimmie, è causato da un virus della stessa famiglia del vaiolo, ma meno pericoloso. La variante chiamata clade 1b, attualmente in circolazione in Africa centrale, soprattutto nella Repubblica Democratica del Congo, è particolarmente contagiosa e i primi casi sono stati segnalati in Europa e in Asia.

Il notiziario video Europa Settegiorni, che racconta la vita dei cittadini e delle cittadine del continente, spiega cos’è l’mpox, come si trasmette, quali sono i vaccini e cosa può fare l’Europa per limitare la diffusione dell’epidemia anche a livello globale.