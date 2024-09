Il massacro compiuto da Hamas il 7 ottobre 2023 in Israele ha scatenato una nuova ondata di intolleranza verso i musulmani in Europa. Non si tratta di un fenomeno nuovo, gli esperti fanno infatti risalire la sua origine agli attentati dell’11 settembre 2001 negli Stati Uniti. Oggi trova però nuova linfa sia nella propaganda dei movimenti populisti sia grazie alla disinformazione sui social network.

Il notiziario video Europa Settegiorni, che racconta la vita dei cittadini e delle cittadine del continente, dedica questa settimana un approfondimento a questo fenomeno, cercando di definirlo e di ricostruirne le manifestazioni. Partendo dalle rivolte razziste di questa estate nel Regno Unito e da una serie di episodi di grave intolleranza verso i musulmani avvenuti negli ultimi anni in Spagna, Francia, Germania e altri paesi.

La scorsa settimana la puntata è stata invece dedicata all’aumento degli atti di antisemitismo nei paesi del vecchio continente.