A Monaco di Baviera, in Germania, si è appena concluso l’Oktoberfest e, secondo le prime stime, quest’anno i visitatori hanno consumato sette milioni di litri di birra. I tedeschi sono da sempre molto affezionati a questa bevanda, ma ora le cose stanno cambiando, soprattutto tra i consumatori con meno di quarant’anni, che sembrano più attenti alla salute. Per venire incontro a questa esigenza, nel paese la produzione di birra analcolica è quasi raddoppiata in dieci anni, e il suo consumo sembra destinato ad aumentare rapidamente.