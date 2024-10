Mentre i reati diminuiscono, in particolare quelli più gravi, il sovraffollamento nelle carceri sta creando problemi in tutta l’Europa. Dopo Cipro, i paesi con la situazione più critica sono Romania, Francia, Belgio, Italia, Ungheria e Slovenia. Molte strutture sono vecchie e fatiscenti, ma i problemi riguardano anche la salute fisica e mentale: è proprio tra i detenuti che si registra il maggior tasso di suicidi in rapporto alla popolazione libera.

Il notiziario video Europa Settegiorni, che racconta la vita delle società del continente, spiega che la crescita del numero delle persone detenute è una conseguenza dell’aumento delle pene, del ricorso frequente alla custodia cautelare e della mancanza di misure alternative adeguate. Ma in stati come i Paesi Bassi si sono trovate soluzioni diverse per ridurre la popolazione detenuta e favorire il reinserimento sociale.