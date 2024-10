Nelle città europee c’è una seria crisi abitativa: gli appartamenti disponibili per l’affitto sono pochi e sempre più costosi. In Spagna migliaia di persone hanno manifestato per chiedere canoni accessibili, una richiesta che trova eco in gran parte dei paesi dell’Unione. A Parigi e a Berlino il problema è ben noto e alcune soluzioni sono già state sperimentate, senza grandi successi.

Il notiziario video Europa Settegiorni, che racconta la vita delle società del continente, spiega che dal 2010 gli affitti nell’Unione sono aumentati in media del 25 per cento, e che in alcune città la crescita è stata ancora più marcata. Se il governo socialista spagnolo sta cercando nuove strategie per abbassare i canoni di locazione, la capitale austriaca Vienna è da sempre un modello per gli alloggi a prezzi accessibili.