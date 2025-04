Il 31 marzo le ambizioni politiche di Marine Le Pen sono state carbonizzate da una bomba politica fatta esplodere dal tribunale di Parigi. Le ripercussioni, come immaginabile, si sono fatte sentire in tutto il mondo politico. Accusata di aver prolungato e sistematizzato l’appropriazione indebita del denaro dei contribuenti europei per sostenere un Front National in crisi finanziaria (diventato dal 2018 Rassemblement national, Rn) e premiare alcuni personaggi a lei vicini, Le Pen è responsabile del suo destino.

La quinta repubblica non aveva mai assistito a una deflagrazione di questa portata. Nel 2004, nel momento in cui era stato dichiarato ineleggibile per la questione degli impieghi fittizi nel comune di Parigi, l’ex primo ministro Alain Juppé (1995-1997) non sembrava comunque in condizione di realizzare le speranze degli eredi di Jacques Chirac candidandosi alle presidenziali contro Nicolas Sarkozy. Nel 2011 l’ex direttore generale del Fondo monetario internazionale Dominique Strauss-Kahn, travolto dallo scandalo del Sofitel di New York, fu escluso dalla corsa soprattutto per problemi etici più che giudiziari. Nel 2017 anche l’ex primo ministro François Fillon (2007-2012) era stato frenato nella sua corsa presidenziale da uno scandalo di incarichi fittizi, ma poi erano state le urne a condannarlo definitivamente.

Marine Le Pen, però, non intende subire un destino simile. Costretta a sperare in un’accelerazione del calendario giudiziario che lei stessa aveva rallentato, la leader dell’estrema destra auspica ormai in un processo d’appello entro la fine del 2026, in cui i giudici possano rinunciare almeno all’esecuzione provvisoria se non alla pena complementare di ineleggibilità. Le Pen ammette che si tratta di “un percorso molto stretto e difficile”, ma precisa che per il momento non sta considerando la candidatura all’Eliseo del presidente dell’Rn Jordan Bardella.

La leader dell’estrema destra ha confessato che non si aspettava una punizione così severa. Una dichiarazione avvalorata dal suo comportamento dopo la sentenza: quando il presidente del tribunale, dopo un’ora e quarantacinque minuti di lettura della delibera, ha confermato l’esecuzione provvisoria della pena di ineleggibilità, Le Pen ha lasciato il palazzo di giustizia insieme alla sua scorta, isolandosi nella sede del partito con Jordan Bardella senza ancora conoscere la durata della sua condanna. La leader dell’estrema destra è stata colpita con la severità che lei stessa invocava per i politici condannati per scandali simili, per cui nel 2013 aveva chiesto addirittura l’ineleggibilità a vita. In seguito Le Pen si è accontentata di denunciare una giustizia lassista e colpevole di proporre troppe alternative al carcere, le stesse di cui lei beneficerà in caso di conferma della pena.