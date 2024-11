Come nel 2016, Trump ha riconquistato il cosiddetto blue wall (muro blu, formato da Pennsylvania, Michigan e Wisconsin) in un duello serrato con Kamala Harris, che subisce una delle più clamorose sconfitte dei democratici da lungo tempo. Il ritorno ai repubblicani della Georgia e la vittoria in North Carolina ne sono un segno evidente: la candidata democratica aveva puntato molto su entrambi gli stati, cercando di fare leva nel primo sulla vasta comunità afroamericana e nel secondo sulle contestazioni interne per la scelta di Mark Robinson come candidato governatore. Argomenti probabilmente passati in secondo piano rispetto ai danni causati dall’urgano Helene negli scorsi mesi, che ha spianato la strada verso il dominio del sudest tanto auspicato da Trump in campagna elettorale.