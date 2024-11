Dopo 25 anni di negoziati, l’accordo commerciale tra l’Unione europea e il Mercosur, il mercato comune tra Brasile, Argentina, Paraguay e Uruguay, potrebbe essere firmato entro la fine dell’anno. Ma una parte del mondo agricolo del vecchio continente si è mobilitato contro il trattato, accusando Bruxelles di sacrificare il settore per salvare l’industria.

Il notiziario video Europa Settegiorni, che racconta la vita delle società del continente, spiega come funziona questo accordo, perché divide i 27 stati dell’Ue, quali sono i paesi in cui le proteste sono più forti e come mai la decisione dell’Italia in merito potrebbe essere determinante per il suo destino.