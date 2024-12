Attualmente Sala si trova in una cella d’isolamento nella prigione di Evin, la stessa in cui il regime detiene i dissidenti arrestati, e in cui ha trascorso 45 giorni anche la travel blogger romana Alessia Piperno, liberata nel novembre 2022.

Secondo quanto scritto da Chora Media su Instagram, la giornalista “era partita il 12 dicembre da Roma con un regolare visto giornalistico e tutte le tutele di una professionista in trasferta” ed era andata in Iran per realizzare una serie di interviste per il suo podcast, Stories.

Sala “sarebbe dovuta rientrare a Roma il 20 dicembre, ma la mattina del 19, dopo uno scambio di messaggi, il suo telefono è diventato muto”, ha aggiunto Chora Media.

La notizia dell’arresto è stata mantenuta riservata finora su richiesta dei negoziatori italiani. Le trattative con il governo iraniano per la sua liberazione sarebbero in corso da giorni.

Secondo fonti diplomatiche, Sala sarebbe “in buone condizioni fisiche” ed è “molto determinata a difendere il suo lavoro”.