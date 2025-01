L’Unione europea ha scelto le città di Gorizia in Italia e Nova Gorica in Slovenia come capitale europea della cultura del 2025, insieme alla tedesca Chemnitz. Il loro slogan comune “Go Borderless” si riferisce alla storia multiculturale della regione, che supera i confini disegnati sulle mappe geografiche. Le due città, separate nel 1947 da una frontiera molto sorvegliata e molto delicata per tutta la guerra fredda, ora possono di nuovo tornare a essere simbolicamente un’unica comunità.

Il video di Arte.