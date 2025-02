I Pfas sono componenti chimici che hanno cominciato a essere usati per le loro proprietà indistruttibili e che ora sono diventati un serio problema di salute pubblica. Sviluppati ottant’anni fa dall’industria chimica, sono ormai presenti ovunque: dagli utensili da cucina all’acqua potabile.

Queste decine di migliaia di sostanze chimiche di sintesi si accumulano nell’ambiente, con effetti negativi sempre più documentati sulla salute. In Europa ci sono almeno 2.305 luoghi in cui i livelli di contaminazione possono essere pericolosi per il nostro organismo.