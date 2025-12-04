Internazionale.it

Internazionale a Ferrara 2025 è il nuovo podcast di Internazionale, riservato ad abbonate e abbonati, con gli incontri più importanti dell’ultima edizione del festival. Da Francesca Albanese sul Medio Oriente ad Alexander Stille sull’amministrazione Trump. Internazionale a Ferrara 2025 è disponibile sull’app e sul sito di Internazionale e su tutte le piattaforme.

Internazionale Kids

La storia dell’albero di Natale

In molte famiglie il Natale è fatto di abitudini che si tramandano di generazione in generazione. Tra queste c’è l’albero, che oggi è il simbolo più riconoscibile delle feste. Ma è sempre stato così? In copertina raccontiamo la storia dell’albero di Natale: un’usanza nata in Europa centrale che con il tempo è diventata un rituale condiviso in tutto il mondo. Si parte da un abete decorato a Strasburgo nel seicento, si passa per viaggiatori che ne hanno scritto nei loro libri e si arriva a regine che, quasi senza volerlo, ne hanno favorito la diffusione.

Extra Large

L’incantesimo della tecnologia è il secondo volume della collana di tascabili di Internazionale. Lo scrittore Karl Ove Knausgård indaga il nostro rapporto con la natura, i numeri e l’informatica. Con un obiettivo: riprendere il controllo dell’universo digitale che domina le nostre vite.