- La Russia ha in programma di costruire una centrale nucleare sulla Luna entro il 2026.
- Gli squali bianchi rischiano di scomparire dal Mediterraneo a causa della pesca illegale.
- Una nuova analisi suggerisce che il più antico ominine conosciuto era bipede.
- Il telescopio spaziale James Webb potrebbe aver individuato per la prima volta un buco nero primordiale.
- Nell’Africa subsahariana la biodiversità si è ridotta di quasi un quarto rispetto al periodo preindustriale.
- Un nuovo tipo di vaccino contro il cancro è entrato in fase di sperimentazione clinica.
- Per la prima volta è stata misurata la massa di un pianeta interstellare di dimensioni intermedie.
- Lo studio dei residui del metabolismo nei fossili può rivelare nuove informazioni sugli ecosistemi antichi.
- Sono in fase di sperimentazione nuovi farmaci agonisti del Glp1 potenzialmente più efficaci dell’Ozempic, usato contro il diabete e l’obesità.
- Un sistema di allerta potrebbe prevedere i capricci dei bambini attraverso uno smartwatch.
Internazionale pubblica ogni settimana una pagina di lettere. Ci piacerebbe sapere cosa pensi di questo articolo. Scrivici a: posta@internazionale.it