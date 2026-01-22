Internazionale Kids

La nuova corsa per la Luna

Sono passati decenni da quando un essere umano ha messo piede sulla Luna e oggi qualcuno vuole tornarci. Tra errori di computer, rivalità tra superpotenze e investimenti enormi, lo sbarco del 1969 è stato una delle imprese più ambiziose della storia. Da allora la Luna continua a influenzare la vita sulla Terra e a fornire risposte sull’origine del nostro pianeta. Oggi Stati Uniti, Cina ed Europa guardano di nuovo al satellite, tra missioni, basi permanenti per ricerche scientifiche e progetti di esplorazione sempre più lontani. In edicola dal 28 gennaio.

Podcast

Complotti è un nuovo podcast di Internazionale. In sei puntate Leonardo Bianchi racconterà come e perché le teorie del complotto non sono solo bizzarre fantasie, ma storie capaci di creare movimenti e influenzare la realtà. Il podcast sarà online con una puntata al mese a partire dal 26 gennaio 2026. Complotti sarà disponibile sull’app e sul sito di Internazionale e su tutte le piattaforme

