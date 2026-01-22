Internazionale Kids
La nuova corsa per la Luna
Sono passati decenni da quando un essere umano ha messo piede sulla Luna e oggi qualcuno vuole tornarci. Tra errori di computer, rivalità tra superpotenze e investimenti enormi, lo sbarco del 1969 è stato una delle imprese più ambiziose della storia. Da allora la Luna continua a influenzare la vita sulla Terra e a fornire risposte sull’origine del nostro pianeta. Oggi Stati Uniti, Cina ed Europa guardano di nuovo al satellite, tra missioni, basi permanenti per ricerche scientifiche e progetti di esplorazione sempre più lontani. In edicola dal 28 gennaio.
Podcast
Complotti è un nuovo podcast di Internazionale. In sei puntate Leonardo Bianchi racconterà come e perché le teorie del complotto non sono solo bizzarre fantasie, ma storie capaci di creare movimenti e influenzare la realtà. Il podcast sarà online con una puntata al mese a partire dal 26 gennaio 2026. Complotti sarà disponibile sull’app e sul sito di Internazionale e su tutte le piattaforme
Internazionale.it
Il futuro dello sci sulle Alpi
A causa della crisi climatica, tra cinquant’anni potrebbe non nevicare più sotto i 1.800 metri, una prospettiva che sta mettendo in crisi il settore degli sport invernali. A pagarne il prezzo, per ora, sono soprattutto gli impianti sciistici a bassa quota, che in genere sono anche i meno costosi. Il video di Michele Bertelli, Federica Bonalumi e Alessandra Tranquillo.
Stati Uniti
Donald Trump ha stravolto il mondo
Vuole imporre un ordine mondiale basato sulle sue ambizioni imperialistiche.
Italia
Cosa prevede il nuovo pacchetto sicurezza
Il governo ha annunciato misure più severe per alcuni reati.
Clima
Doveva essere un anno più fresco ed è stato rovente
Il 2025 è stato il terzo anno più caldo mai registrato.
Sessualità
Tutto l’arcobaleno
“In passato abbiamo avuto solo relazioni monogame, ora vogliamo aprirci a un’altra coppia”.
