Sono una persona genderqueer registrata femmina alla nascita (afab) di 45 anni. Posso dividere gli uomini etero cisgender con cui ho relazioni sentimentali in due categorie. Ci sono quelli che si godono il sesso, dando la priorità al piacere per sé e la partner, ma senza darci troppo peso. Sono quelli con cui in genere faccio sesso di frequente, in maniera sana e piacevole. Poi ci sono quelli con cui il sesso parte abbastanza bene finché, a un certo punto, mi comunicano che hanno bisogno di rapporti regolari, che non tollerano la mancanza di sesso, che l’astinenza li mette di malumore, che hanno già avuto storie senza sesso – bla bla bla – e questo diventa il tema centrale della relazione. Di solito a quel punto o il sesso peggiora o mi rendo conto che non era granché fin dall’inizio, cominciamo a farne sempre meno e pian piano diventa così tremendo che proprio non mi va più di andarci a letto, e la storia finisce. Mi chiedo se altre abbiano avuto la stessa esperienza, e se tu abbia dei commenti da fare al riguardo.

– Help Explain This Male Entitlement Nonsense

Hai notato un fatto ricorrente: non tutti gli uomini etero cisgender fanno schifo – a quanto pare ne hai trovati e te ne sei scopati di bravi – però quelli che si dichiarano bisognosi di sesso regolare, che non ne tollerano la mancanza e che sono usciti a malapena vivi dall’ultima storia senza sesso, ecco, quelli fanno schifo, sì. Nella tua esperienza, andare a letto con uomini etero cisgender che sproloquiano sul sesso a cui hanno diritto smette ben presto di essere un piacere e diventa un obbligo.

Insomma, hai raccolto i dati e hai identificato un tratto rivelatore (letterale e figurato), e con quei dati alla mano, Hetmen, d’ora in avanti potrai fare delle scelte informate. Se un uomo etero cisgender è bravo a letto e non ti attacca subito una pippa sull’incapacità di tollerare la mancanza di sesso, puoi continuare a scopartelo. Se invece è bravo a letto ma da un giorno all’altro ti attacca una pippa su quanto sesso deve fare, non devi continuare a scopartelo, perché non sarà bravo a letto ancora per molto.

A meno che il tuo kink più grande sia la perenne conferma di esperienze passate, Hetmen, non devi continuare a scoparti tizi che ti attaccano quella pippa finché il sesso non diventa tremendo. Vattene finché è ancora piacevole.

Allargando per un attimo l’inquadratura: benché sia tentato di fare spallucce e dire: “Uh, come no, certi uomini etero cisgender fanno proprio schifo” – probabilmente quello che ti aspettavi dicessi – voglio fare il bastian contrario gay cisgender e dire invece: in ogni categoria – maschi etero cisgender, maschi gay cisgender, persone genderqueer afab, ecc. – c’è gente che fa schifo, ma non è irragionevole che una persona voglia parlare delle sue aspettative, fantasie, voglie, speranze e preghiere in fatto di sesso durante la fase conoscitiva di una relazione.

Se stai scopando in giro con la speranza di trovare un partner, Hetmen, sia tu sia il tuo potenziale compagno state sostenendo un provino per una parte. E credo sia giusto che entrambe le persone siano sincere e dirette sui tipi di sesso che vogliono fare e in che quantità, idealmente. Ciò vale alla decima potenza nel caso di una relazione che parte già sessualmente esclusiva o lo diventa strada facendo.

Per la cronaca, io non penso che ci sia nulla di intrinsecamente negativo in un tizio etero cisgender, anzi in un nessun tipo di persona (gay cisgender, lesbica trans, acrobata asessuale, ecc.) che dichiara esplicitamente le proprie esigenze e aspettative all’inizio di una relazione. Purché sia altrettanto interessato ad ascoltare quelle del partner, purché sia un dialogo e non un monologo, e purché la persona sia realistica su come a volte la vita quotidiana interferisca con la programmazione regolare delle scopate, due persone fanno bene a comunicarsi le proprie esigenze.

Di sicuro è meglio che sperare che il tuo nuovo partner sia miracolosamente capace di leggerti nel pensiero.

E sempre per la cronaca, la vita è lunga, ogni coppia attraversa periodi di magra, e nessuno ha diritto a una data quantità di sesso. Entrambi i partner – tutti i partner – dovrebbero fare uno sforzo di buona volontà e venire incontro alle ragionevoli esigenze sessuali dell’altro, Hetmen. Entrambi dovrebbero essere disposti a fare concessioni ragionevoli quando non sono in grado di appagarle, e ogni tanto anche a fare un po’ di sesso di mantenimento. E proprio come tutti hanno diritto ai loro limiti e alle loro preferenze, tutti hanno il diritto di avere e comunicare le proprie ragionevoli aspettative in fatto di sesso.

Allargando un altro po’ l’inquadratura: se sei queer nel senso di non eterosessuale e non solo nel senso che hai un taglio di capelli asimmetrico, Hetmen, hai a disposizione un bacino molto vasto. Non devi accontentarti degli uomini etero cisgender se con loro hai avuto più brutte esperienze che belle.

Puoi frequentare e scoparti donne cisgender, donne bisessuali, donne trans, uomini trans, uomini bisessuali, persone non binarie afab o amab, pansessuali, onnisessuali eccetera. Non devi continuare a mangiarti gli Smarties che ti piacciono di meno. Mangiati tutto l’arcobaleno.

Ultimo commento: per quanto ne so io, hai frequentato un sacco di persone che non erano cisgender, etero e maschi. Ma se così non fosse, ecco cosa probabilmente scoprirai quando ti metterai a frequentare altri tipi di persone: di gente che fa schifo ce n’è parecchia, e in tutte le categorie. Alcuni sosterrebbero che i maschi etero cisgender fanno schifo in percentuali maggiori, ma le tue esperienze positive con la categoria dimostrano che #nontuttigliuominieterofannoschifo. Da persona queer, Hetmen, mi spiace dirti che una percentuale significativa delle persone queer che ti scoperai farà schifo. Magari in modi leggermente diversi – abbiamo altri tratti rivelatori – ma il mio consiglio è sempre lo stesso: non sprecare tempo con gente che fa schifo, quale che sia il suo orientamento sessuale, la sua identità di genere o il suo taglio di capelli.