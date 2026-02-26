Internazionale.it

Come affrontare la siccità

Il corredor seco è un’area dell’America Centrale particolarmente esposta alla crisi climatica. La maggior parte dei piccoli agricoltori che vive qui è costretta a emigrare, soprattutto verso gli Stati Uniti. Il reportage di Simona Carnino racconta le storie di alcune famiglie del Guatemala che hanno deciso di restare. Medio oriente

Una crisi irrisolta

Gaza attira appena l’attenzione dei mezzi d’informazione, mentre leader come Trump pensano di aver risolto la questione. Italia

Le rifugiate ucraine sono vittime di sfruttamento

Le donne fuggite a causa dell’invasione russa sono state lasciate da sole. Francia

Scontri tra estrema destra e antifascisti

Da anni Lione è teatro di azioni violente, culminate con l’omicidio del militante nazionalista Quentin Deranque. Fotografia

Diventare una brava ragazza

Vanessa Lucrezia Francia fa un uso creativo e ironico del suo archivio fotografico, portando avanti uno studio sul processo di crescita femminile. Cultura

Béla ciao

Non si sa se l’opera del regista ungherese Béla Tarr ci abbia reso più forti o più fragili, scrive Vinicio Capossela. Sessualità

Sospetti e certezze

“Se lui ha promesso la monogamia a qualcuna ma non è monogamo, prima o poi la tradirà”.

Podcast

Complotti è un podcast di Internazionale in sei puntate. Leonardo Bianchi racconta come e perché le teorie del complotto non sono solo bizzarre fantasie, ma storie capaci di creare movimenti e influenzare la realtà. Il podcast è online con una puntata al mese. Complotti è disponibile sull’app e sul sito di Internazionale e su tutte le piattaforme di ascolto.

Internazionale Kids

Votare a sedici anni

In Francia il dibattito sul voto ai sedicenni torna a ogni elezione. Il fumetto che pubblichiamo su Internazionale Kids, tradotto dalla rivista francese Topo, racconta con ironia le posizioni di politici ed esperti, affronta il tema dell’astensione giovanile e si chiede se anticipare il primo voto possa cambiare le cose. Parla di clima, di educazione civica e di come il diritto di voto si sia trasformato nel tempo. Un modo per aiutare ragazze e ragazzi a capire come funziona la democrazia e perché le decisioni di oggi riguardano anche loro. La copertina è dell’illustratore francese Loïc Guyon. In edicola dal 25 febbraio.

Internazionale Extra Large

Il grande terremoto è il quarto volume della collana di tascabili di Internazionale. Il premio Pulitzer Kathryn Schulz ricostruisce la scoperta della faglia di Cascadia, lungo la costa tra la California e il Canada, che potrebbe provocare il peggior terremoto del Nordamerica. In edicola, 68 pagine, 7 euro.