Il corredor seco è un’area dell’America Centrale lunga 1.600 chilometri, che si estende attraverso Guatemala, Honduras, El Salvador e Nicaragua. Ci vivono più di undici milioni di persone, occupate soprattutto nella coltivazione di cereali. La regione è particolarmente esposta agli effetti della crisi climatica: lunghi periodi di siccità sono seguiti da intense precipitazioni, con conseguenze enormi sulla sicurezza alimentare della popolazione. La maggior parte dei piccoli agricoltori vive in povertà e molti sono costretti a emigrare, soprattutto verso gli Stati Uniti.

Il reportage di Simona Carnino, un estratto dal documentario Esperando la lluvia de mayo, è stato girato durante la stagione secca nel corredor seco guatemalteco. Racconta le storie di alcune famiglie della regione Ch’ortí, divise tra il desiderio di restare e la necessità di partire per trovare fortuna altrove.