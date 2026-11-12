Internazionale.it
Il pangolino è in pericolo
In Laos il turismo proveniente dalla Cina sta vivendo un vero e proprio boom. Ma con l’aumento dei visitatori, sta crescendo anche il commercio illegale di specie selvatiche protette. L’inchiesta del Guardian mostra che questo traffico di animali sta portando il pangolino sempre più vicino alla scomparsa.
Polonia
Un attentato che ha infranto tutte le certezze
La strage di Cracovia ha riaperto nel paese il dibattito sull’estremismo di destra.
Stati Uniti
I ricchi non vogliono gli schermi nelle scuole
Chi sviluppa app e piattaforme paga rette altissime per istituti privati in cui queste tecnologie non entrano.
Russia
L’ultimo giorno della Novaja Gazeta
La redazione spiega i motivi della chiusura dopo trent’anni di giornalismo indipendente.
Italia
A chi fa comodo la parola maranza
Trasformando il razzismo in una presunta descrizione della realtà si ignorano le richieste di una generazione.
Musica
Che bello ascoltare il fantasma di Bob Dylan
Al cantautore gli spettri piacciono così tanto che, forse, anche lui si sta trasformando in uno di loro.
Il consulente etico
Come dovrei comportarmi con la mia orribile cognata?
La risposta del filosofo Kwame Anthony Appiah.
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Fotografica
Perché abbiamo scelto una fotografia per la copertina e non un’altra, cosa significa raccontare una guerra o la vita quotidiana di un luogo lontano, perché una foto può andare bene per la carta ma non per il web, cosa rende un’immagine quella giusta. Fotografica è la nuova newsletter curata dalle photo editor di Internazionale. È aperta a tutti ed esce ogni settimana, il martedì.
Ci si può iscrivere qui.
Internazionale Kids
La musica che abbiamo in testa
Questo mese parliamo di musica con un articolo tradotto dalla rivista statunitense Cricket. Perché alcune canzoni ci fanno venire la pelle d’oca? Perché altre ci rendono malinconici? E perché una canzone che ci emoziona profondamente può lasciare del tutto indifferente un’altra persona? Le risposte hanno a che fare con il nostro cervello e i nostri ricordi. E possono essere utili anche alle musiciste in erba che vogliono scoprire come sorprendere chi li ascolta. L’articolo parla di musica, ma soprattutto della sua capacità di suscitare emozioni. La copertina è dell’illustratrice Sang Pak.
Internazionale Extra Large
Lungo le strade del Budda
Come è nato il buddismo? Come si è trasformato nei secoli? Lo scrittore britannico Aatish Taseer racconta lo sviluppo della tradizione filosofica e religiosa che ha cambiato l’Asia attraverso la sua diffusione e le sue mutazioni. Dal 13 novembre in edicola, nelle librerie online e su e-reader.
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