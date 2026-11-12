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Fotografica

Perché abbiamo scelto una fotografia per la copertina e non un’altra, cosa significa raccontare una guerra o la vita quotidiana di un luogo lontano, perché una foto può andare bene per la carta ma non per il web, cosa rende un’immagine quella giusta. Fotografica è la nuova newsletter curata dalle photo editor di Internazionale. È aperta a tutti ed esce ogni settimana, il martedì.

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Internazionale Kids

La musica che abbiamo in testa

Questo mese parliamo di musica con un articolo tradotto dalla rivista statunitense Cricket. Perché alcune canzoni ci fanno venire la pelle d’oca? Perché altre ci rendono malinconici? E perché una canzone che ci emoziona profondamente può lasciare del tutto indifferente un’altra persona? Le risposte hanno a che fare con il nostro cervello e i nostri ricordi. E possono essere utili anche alle musiciste in erba che vogliono scoprire come sorprendere chi li ascolta. L’articolo parla di musica, ma soprattutto della sua capacità di suscitare emozioni. La copertina è dell’illustratrice Sang Pak.

Internazionale Extra Large

Lungo le strade del Budda

Come è nato il buddismo? Come si è trasformato nei secoli? Lo scrittore britannico Aatish Taseer racconta lo sviluppo della tradizione filosofica e religiosa che ha cambiato l’Asia attraverso la sua diffusione e le sue mutazioni. Dal 13 novembre in edicola, nelle librerie online e su e-reader.