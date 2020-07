Il 9 giugno centinaia di persone hanno circondato Park Tavern, un grande ristorante all’aperto che si trova nel parco Piedmont di Atlanta, in Georgia. Erano a due metri di distanza l’una dall’altra in una fila che si sviluppava intorno al parcheggio. Volevano votare alle primarie del Partito democratico statunitense. I due seggi elettorali della zona erano chiusi, e le autorità avevano deciso di far votare 16mila persone nel parco. In tutta l’area metropolitana di Atlanta più di ottanta seggi erano stati chiusi o accorpati, per preoccupazioni relative all’epidemia di covid-19. A peggiorare la situazione c’era il fatto che le macchine per il voto elettronico, appena comprate dallo stato, non stavano funzionando.

Alcune persone hanno aspettato più di tre ore per votare. Altre hanno rinunciato e se ne sono andate. Quello che è successo in Georgia non è stato un’anomalia. Le primarie del 2020 sono cominciate con il caos dei caucus democratici dell’Iowa, dove l’app per il conteggio dei voti si è inceppata, rendendo inaffidabile il risultato finale. Un mese dopo, quando 14 stati sono andati al voto nella stessa giornata (il cosiddetto supermartedì), a Los Angeles, a Houston, a Dallas e a Sacramento gli elettori sono rimasti in fila per ore. Passato un altro mese, mentre migliaia di statunitensi morivano a causa del covid-19, i politici statali hanno cominciato a cancellare le primarie. Il parlamento del Wisconsin, controllato dai repubblicani, ha forzato la mano e ha deciso di non rimandare il voto. Gli elettori di Milwaukee si sono ritrovati a votare sotto la grandine, con la mascherina e facendo lunghe file nei soli cinque seggi elettorali aperti (in tempi normali sarebbero stati 180).

Questi precedenti fanno pensare che le elezioni di novembre – in cui si voterà sia per eleggere il presidente sia per rinnovare il congresso – potrebbero essere un disastro. Alcuni stati, come quello di New York, stanno facendo di tutto per rendere più facile il voto per posta. Ma alcuni stati stanno cercando di rendere le cose sempre più difficili per i cittadini. L’Oklahoma sta lottando per mantenere una legge che prevede che i voti per corrispondenza debbano essere autenticati. In Texas agli elettori non basterà citare la vulnerabilità al covid-19 per poter votare per corrispondenza. Questa ostilità alle forme alternative di voto arriva direttamente dal presidente statunitense. “Le schede elettorali per posta favoriscono le frodi elettorali”, ha dichiarato tempo fa Donald Trump.

Seggi introvabili

Le barriere all’accesso al voto erano già inaccettabili prima della pandemia, sostiene Leah Aden, avvocata dell’Associazione nazionale per il progresso delle persone di colore (Naacp), coinvolta in varie cause relative al diritto di voto. Gli elettori neri, in media, aspettano il 45 per cento più a lungo degli elettori bianchi per votare; le persone di origine latinoamericana aspettano il 46 per cento in più. Uno studio realizzato dall’Unione americana per le libertà civili della Florida ha rivelato che gli elettori afroamericani e ispanici dello stato avevano quasi il doppio delle possibilità rispetto ai bianchi che il loro voto per corrispondenza fosse invalidato. Questo sia per gli errori commessi dagli elettori al momento di completare la procedura di voto sia per le modalità con cui lo stato convalida le schede. Secondo Aden decidere di non cambiare un sistema già di per sé difettoso durante una pandemia è inaccettabile.

Vari stati, tra cui Georgia, Virginia e Massachusetts, hanno registrato un’affluenza senza precedenti alle primarie democratiche, e vedranno probabilmente raddoppiare o triplicare il numero di elettori alle elezioni presidenziali. “Probabilmente non troveremo una soluzione a questi problemi entro novembre”, dice Michael McDonald, docente all’università della Florida ed esperto di sistemi elettorali. “In alcuni casi, la verità è che non c’è alcuna buona soluzione”.

Non compariranno magicamente nuovi seggi elettorali. In media gli scrutatori hanno più di sessant’anni, un’eta oltre la quale aumentano i rischi legati al covid-19. Ad aprile in Wisconsin circa settemila scrutatori si sono rifiutati di andare ai seggi per paura di ammalarsi. Gli elettori hanno dovuto arrangiarsi per trovare nuovi seggi, spesso facendo fatica per raggiungerli. Di conseguenza ci sono state lunghe code e molti più voti per corrispondenza.