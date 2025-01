Se si potesse scegliere quale uso delle intelligenze artificiali sottoporre a moratoria internazionale, tu quale sceglieresti? Io ho pochi dubbi: mi piacerebbe che ci fosse una discussione per mettere al bando l’uso delle ia per scopi militari e di sorveglianza.

Sono due applicazioni che incarnano i rischi più immediati e tangibili di queste nuove tecnologie e sono anche simbolo di una corsa all’innovazione che sembra ignorare i principi fondamentali di sicurezza per le persone e di trasparenza. Le implicazioni etiche, politiche e sociali sono enormi: dall’automazione di droni militari all’impiego di sistemi predittivi nelle operazioni di sorveglianza, il rischio di abuso, discriminazione, amplificazione delle disuguaglianze è intrinseco alla progettazione stessa di questi strumenti.

Abbiamo già detto delle preoccupazioni del premio Nobel Geoffrey Hinton sul tema e anche della possibilità che le vittime civili in un conflitto aumentino proprio a causa dell’uso di ia nelle operazioni militari. Eppure, invece di un freno, assistiamo a una crescente espansione di queste applicazioni.

La OpenAi ha cambiato radicalmente posizione sull’uso militare delle sue tecnologie. L’azienda si era autoimposta, inizialmente, un divieto esplicito di utilizzo per scopi bellici dei propri large language model. Ora, invece, stringe accordi con aziende che si occupano di tecnologie militari come la Anduril e che lavorano direttamente con il governo degli Stati Uniti come la Carahsoft.

La Carahsoft agisce come intermediario tra aziende tecnologiche e il dipartimento della difesa statunitense. Nonostante i suoi successi finanziari – nel 2023 ha registrato ricavi per 16 miliardi di dollari – la storia della Carahsoft è costellata di controversie legali. È stata accusata di pratiche scorrette come il sovrapprezzo nei contratti governativi e ha pagato multe milionarie per risolvere accuse simili in passato. Recentemente, gli uffici della Carahsoft sono anche stati perquisiti dall’Fbi in un’indagine i cui dettagli non sono ancora stati rivelati.