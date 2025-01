Ma quel che è successo il 13 gennaio è un’evoluzione del lobbismo così come lo conosciamo fin qui. La OpenAi, infatti, ha pubblicato un documento sullo sviluppo delle intelligenze artificiali che si intitola AI in America. OpenAi’s economic blueprint.

Non è una novità che le grandi aziende facciano pressioni sui governi per interesse. L’industria automobilistica o quella del tabacco, le compagnie petrolifere o quelle che producono armi cercano di difendere i propri interessi lavorando per ottenere decisioni politiche a loro favore. Non fanno eccezione le big tech, le grandi aziende tecnologiche.

“Il progetto”, si legge sul sito ufficiale dell’azienda, “delinea proposte politiche per massimizzare i benefici dell’intelligenza artificiale, rafforzare la sicurezza nazionale e stimolare la crescita economica degli Stati Uniti”.

Nella presentazione delle proprie idee, la OpenAi si rivela ovviamente orientata al profitto ma anche incredibilmente nazionalista. È un peccato che ci sia questo impianto retorico e politico nel progetto, perché alcune delle proposte e delle soluzioni – a partire dalla necessità di insegnare alle persone, fin dalla più tenera età, come usare le ia e come personalizzarle – sono interessanti, utili, innovative e anche auspicabili.

Da un punto di vista delle scelte lessicali, è interessante notare l’uso insistito del termine America per riferirsi agli Stati Uniti. È vero che a volte questa scelta viene fatta anche dai giornali e che rappresenta una tradizione consolidata. Ma, per esempio, secondo il New York Times manual of style and usage, il termine America va usato in contesti ampi, retorici, spesso per riferirsi agli Stati Uniti in modo simbolico o culturale, come nel caso di opinioni o titoli evocativi.

Non è detto che questa scelta, da sola, indichi necessariamente un allineamento allo slogan di Trump “Make America great again” e alle sue idee, ma è davvero difficile non pensare che ci siano ammiccamenti alla teoria politica della supremazia statunitense. E non solo per l’uso enfatico di alcune parole.