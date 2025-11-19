Stati Uniti e Cina hanno due strategie molto diverse per lo sviluppo e l’esportazione delle loro intelligenze artificiali. Per la Silicon valley nella sua nuova versione trumpiana le ia sono, contemporaneamente, uno strumento di colonialismo tecnologico e una questione di soldi, profitto e proprietà intellettuale. Lo sviluppo delle tecnologie è concentrato nelle mani di poche aziende, fortemente connesse fra loro. I modelli statunitensi sono quasi tutti proprietari e non si possono riusare liberamente per sviluppare altri software; le licenze e le regole d’uso sono stringenti e vengono modificate in maniera arbitraria.

Il rapporto del Council on foreign relations dice che gli Stati Uniti hanno affidato gran parte della loro strategia alla situazione di vantaggio nella produzione di hardware e nello sviluppo degli algoritmi, e alla capacità di attirare talenti con grandi capitali economici. Negli Stati Uniti, sette aziende (Nvidia, Microsoft, Google, Amazon, Meta, Apple e Tesla) controllano l’intera filiera dell’intelligenza artificiale: progettano i chip, gestiscono il cloud, sviluppano i modelli, vendono le applicazioni. Sono in concorrenza fra loro, ma verticalmente integrate: ognuna costruisce il proprio ecosistema, con le proprie startup, i propri modelli, il proprio cloud ma poi ci sono intrecci di ogni genere. La Microsoft ha stretto un’alleanza in un primo momento quasi esclusiva con la OpenAi ma quest’ultima ha fatto un accordo con Amazon; Google e Amazon hanno investito miliardi nella Anthropic, lo sviluppatore dei modelli Claude, e così via.

Gli Stati Uniti stanno anche cercando di mantenere il loro vantaggio attraverso barriere tecnologiche ed economiche. Per esempio, hanno limitato l’esportazione dei chip avanzati per impedire che le aziende e il governo cinesi li possano usare e considerano le intelligenze artificiali anche sotto un aspetto di sicurezza nazionale. Cosa che giustifica la produzione di modelli proprietari e chiusi.