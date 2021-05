In Polonia i partiti di sinistra hanno molta influenza nel dibattito pubblico, ma negli anni sono andati male alle elezioni. Per buona parte del periodo successivo alla rivoluzione del 1989 la forza progressista più forte è stata l’Alleanza della sinistra democratica (Sld) – erede del Partito comunista – che ha governato il paese dal 1993 al 1997 e dal 2001 al 2005. Ma dopo essere crollato alle elezioni del 2005, e in seguito a una serie di gravi scandali di corruzione, il partito è entrato in crisi. Alle elezioni del 2015 si è presentato all’interno della coalizione Sinistra unita (Zl), che però ha preso solo il 7,6 per cento dei voti, sotto la soglia di sbarramento prevista dalla legge elettorale per entrare in parlamento (per i singoli partiti la soglia è del 5 per cento). Così per la prima volta dal 1989 i partiti di sinistra non hanno avuto nessuna rappresentanza. E intanto Diritto e giustizia (Pis), il partito di destra che governa il paese dal 2015, è diventata la prima formazione politica a ottenere la maggioranza assoluta nella Polonia postcomunista.

Dopo la sconfitta molti commentatori hanno dato per spacciata l’Sld, definendola cinica e corrotta, con elettori – nostalgici del comunismo e sempre più anziani – che stavano letteralmente scomparendo. In realtà il partito aveva ancora profonde radici sociali in quei settori della società legati al precedente regime, per convinzioni personali o per interessi materiali. Tra gli elettori c’erano soprattutto quelli provenienti da famiglie legate all’esercito e agli ex servizi di sicurezza. Si trattava di un segmento relativamente piccolo, e in stabile declino, ma grande abbastanza da permettere all’Sld di mantenere la sua egemonia sulla sinistra polacca.

Questa egemonia è stata messa alla prova dalla nascita di Razem (Insieme), un partito che – grazie al suo dinamismo e alla chiarezza del programma – ha guadagnato consensi tra i polacchi più giovani e progressisti. I militanti di Razem hanno criticato l’Sld per essersi schierato a favore di politiche economiche liberiste e per aver sostenuto una politica estera atlantista quando era al potere, e l’hanno accusato di aver tradito le idee della sinistra. Razem ha preso il 3,6 per cento alle elezioni del 2015, troppo poco per entrare in parlamento ma abbastanza per impedire alla coalizione Sinistra unita di superare lo sbarramento dell’8 per cento. Razem non è riuscito a capitalizzare le sue promesse iniziali e ad attirare un sostegno più ampio rispetto agli “hipster” urbani e istruiti che formavano il suo zoccolo duro.

Nel febbraio 2019 è nata un’altra alternativa a sinistra: Wiosna (Primavera), una formazione di orientamento social-liberale fondata da Robert Biedroń, un veterano delle lotte in difesa delle minoranze sessuali che all’epoca era il politico più amato e carismatico della sinistra polacca. Ma dopo un promettente inizio il partito ha faticato a crearsi un suo spazio, e alle elezioni europee del 2019 ha ottenuto solo il 6,1 per cento dei voti, uno risultato molto inferiore alle attese.

L’ennesima delusione

Alle elezioni legislative dell’ottobre 2019 i tre partiti hanno unito le forze e si sono presentati uniti. La coalizione, chiamata Lewica (Sinistra), ha ottenuto il 12,6 per cento delle preferenze (è stata la terza formazione più votata) e ha restituito alla sinistra una rappresentanza parlamentare dopo quattro anni d’assenza. Molti commentatori e attivisti di sinistra speravano che quel nuovo gruppo parlamentare avrebbe usato la sua piattaforma per spostare a sinistra il dibattito politico, sfidando la destra e i centristi liberali che hanno dominato la politica polacca dal 2005. L’Sld ha anche cambiato il suo nome in Nowa Lewica (Nuova sinistra), in previsione di una fusione ufficiale con Wiosna.

In realtà il risultato elettorale di Lewica del 2019 è stato sostanzialmente in linea con l’11,2 per cento di voti ottenuti da Sld e Razem insieme nel 2015 (anche se con un’affluenza molto più bassa). Inoltre la speranza che quelle elezioni rappresentassero un punto di svolta sono tramontate presto: alle elezioni presidenziali del giugno-luglio 2020 Biedroń, il candidato scelto dalla coalizione, è finito sesto con appena il 2,2 per cento dei voti. Non dava quella sensazione di “novità” che invece trasmetteva Szymon Hołownia, un presentatore televisivo di orientamento centrista che si candidava come indipendente, arrivato terzo con il 13,9 per cento dei voti.

Ma Lewica ha ricevuto una nuova spinta dalla pubblicazione, nel febbraio 2021, di un sondaggio secondo cui il numero di polacchi tra i 18 e i 24 anni che si considera di sinistra sarebbe quasi raddoppiato, passando dal 17 per cento del 2018 al 30 per cento nel 2020. Dal crollo del comunismo non era mai successo che tante persone si definissero progressiste. Il sondaggio mostrava anche che per la prima volta in vent’anni i giovani che si considerano di sinistra sono più di quelli che si collocano a destra (27 per cento) o al centro (23 per cento). Se si tiene conto dell’intero elettorato, solo il 20 per cento si considera di sinistra, contro il 37 per cento che si dice di destra.