Una misura punitiva. Un modo per dire alle donne: voi non contate nulla, decidiamo noi al vostro posto. E alle famiglie intere, madri e padri: la vostra sofferenza non c’interessa. È difficile raccontare altrimenti la sentenza della corte costituzionale polacca che il 22 ottobre ha dichiarato che l’aborto è contrario alla costituzione anche nei casi di gravi malformazioni del feto, rendendo ancora più restrittiva una legge tra le più severe d’Europa. Di fatto è stata cancellata qualsiasi possibilità di interrompere la gravidanza legalmente.

L’anno scorso in Polonia sono stati effettuati 1.110 aborti legali. Quelli dovuti a malformazioni, malattie letali e alterazioni genetiche del feto erano 1.074. Tra questi, non più di un terzo riguardava la sindrome di Down, a dimostrazione che l’argomento spesso avanzato dai pro-life – secondo cui gli aborti per problemi al feto hanno come oggetto essenzialmente questo tipo di trisomia e non sono altro che uno strumento di eugenetica – non sta in piedi.

D’ora in poi, in Polonia le donne potranno ricorrere all’interruzione di gravidanza esclusivamente in caso di rischio per la propria vita e se la gravidanza è frutto di un atto criminale, come stupro o incesto. Il 2 per cento degli aborti praticati nel paese. Che a loro volta, secondo le stime di diverse associazioni e ong che si occupano di maternità e pianificazione familiare, sono appena l’1 per cento delle 100mila e più interruzioni di gravidanza che ogni anno sono eseguite in Polonia. In modo clandestino, ovviamente. A queste cifre vanno aggiunte le migliaia di donne che vanno ad abortire all’estero.