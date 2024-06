A Brindisi la sedicente veggente Paola Catanzaro detta “Il Mistico” è stata condannata a sette anni per aver truffato oltre quattro milioni di euro promettendo ai fedeli benefici divini (1). A Civitavecchia è finita sotto inchiesta la cosiddetta veggente di Trevignano che sostiene di parlare ogni 3 del mese con la Madonna ed è ora accusata di aver ottenuto 123mila euro da un seguace promettendogli un’intercessione con la Vergine (2). A Milano è stato arrestato l’influencer degli orologi di lusso Ivan Erricchiello noto col nome di Ivan Szydlik sui social, dove ha oltre mezzo milione di follower; secondo l’accusa non spediva gli orologi venduti, riciclava soldi sporchi e smerciava criptovalute non autorizzate (3). Nel Messinese due imprenditori agricoli hanno intascato contributi europei fingendo di avere i terreni della base di Sigonella che è invece dell’aeronautica militare (4). In Sardegna migliaia di persone hanno ricevuto un messaggio sulla loro salute firmato dalla Asl ma richiamando il numero indicato il credito telefonico veniva prosciugato (5). Una settantenne di Collecchio (Parma) ha bonificato oltre 20mila euro a un falso chirurgo di cui si era innamorata online che in realtà era una banda specializzata in “romance scam” (6), un raggiro che recentemente ha colpito diverse donne non giovani (7) (8) ma anche maschi, i quali però presentano raramente denuncia perché si vergognano (9). In Campania, nel Lazio e in Sicilia a 47 scuole private è stato revocato lo status di “paritarie” perché i professori non erano abilitati e talvolta nemmeno laureati, mancavano i laboratori, gli iscritti non frequentavano e in un istituto per cuochi non c’erano le cucine (10). La procura di Torino ha concluso le indagini sul contrabbando del seme di Varenne, considerato il miglior cavallo da trotto di tutti i tempi e oggi stallone trentenne (11).

A Roma un uomo ha tentato di salire su uno dei due cavalli della Fontana di Trevi e ha preso una multa di mille euro (12). A Molfetta il volontario di un gruppo ambientalista è stato multato dalla polizia locale per aver depositato sotto un cestino della spazzatura già pieno un sacco di rifiuti che aveva raccolto nelle strade (13). A Trieste nel mese di maggio i vigili hanno elevato 18 sanzioni per mendicità e due per minzione (14). A Sestri Levante chi circola con un cane senza la bottiglietta d’acqua per pulirne l’urina rischia da 50 a 500 euro di multa (15).

Sui monti di Spiazzi (Verona) un branco di lupi ha aggredito e mangiato sei pecore (16) e sull’altopiano di Asiago (Vicenza) un altro branco ha sbranato sei bovini e una capra (17) causando le proteste degli allevatori veneti, spalleggiati da quelli della Maremma grossetana dove sono stati divorati una pecora e un montone (18). Gli imprenditori vinicoli del Chianti hanno difeso i lupi perché tengono lontani dai loro filari i cinghiali e i caprioli, dannosi per i vigneti (19). Su una spiaggia di Ferrara sei daini sono entrati in uno stabilimento marittimo e dopo una passeggiata tra gli ombrelloni hanno fatto il bagno (20).

A Ladispoli (Roma) i bagnanti quest’anno hanno trovato la spiaggia fortemente ridotta dall’erosione costiera (21) che sta colpendo anche Fregene, sempre vicino a Roma (22), ma anche le Marche (23) e l’Abruzzo (24). Un’associazione ecologista francese ha accusato il Twiga appena aperto a Ventimiglia di provocare danni all’ambiente marino anche nella parte orientale della Costa Azzurra, che inizia a un miglio di distanza dal locale (25). A Riccione la playlist di musica filodiffusa dal comune nella via dello shopping, composta da brani di cornamuse e apparenti marce funebri, ha provocato le proteste dei negozianti (26). A Palermo, dove continua la siccità, i proprietari di hotel acquistano l’acqua delle autobotti al prezzo record di dieci euro al metro cubo (27) temendo di vedersi rovinata la stagione dalle recensioni negative degli attuali turisti (28). A Formia (Latina) un quarantenne ha staccato dalla scogliera oltre un quintale di cozze (29).

A Milano è stata vandalizzata per la terza volta una targa commemorativa del ferroviere anarchico Giuseppe Pinelli (30). Nel cimitero di Prima Porta a Roma è stata vandalizzata per la terza volta la tomba di Enrico Berlinguer (31). A Riano (Roma), dove il 16 agosto 1924 fu ritrovato il corpo di Giacomo Matteotti, è stato vandalizzato il monumento che ricorda quel delitto (32).

A Bergamo il conducente di un pullman extraurbano ha chiuso il portellone del vano bagagli quando dentro c’era un giovane che stava caricando il suo monopattino e il passeggero ne è uscito solo dopo mezz’ora di viaggio (33). A Roma un ventunenne è finito in ospedale dopo aver spaccato il vetro di un autobus che stava ripartendo dalla fermata senza aspettarlo (34) e il comune ha varato un piano per chi aspetta l’autobus sotto il sole, con alberi in vaso che dovrebbero fare ombra alle fermate (35). A Milano è nato un movimento chiamato AspettaMi per protestare contro i tagli ai mezzi pubblici che costringono gli utenti a più lunghe attese (36). A Torino una pièce teatrale intitolata Delitto sul tram è stata messa in scena su un tram in movimento per la città (37). Su un volo Ryan Air in partenza da Orio al Serio il comandante si è accorto che c’era un passeggero in più rispetto ai posti e ha quindi offerto 250 euro a chi avesse lasciato l’aereo, trovando un volontario sceso tra gli applausi (38). Un turista disabile in carrozzina che si è recato da Napoli a Pompei con la Circumvesuviana è stato trasportato di peso fuori dalla stazione d’arrivo a causa delle barriere architettoniche (39).

Nel carcere di Bancali (Sassari) un detenuto si è impiccato portando a 44 i suicidi nelle celle italiane da inizio anno, con una media di un suicidio ogni quattro giorni (40). Secondo la polizia penitenziaria il sovraffollamento negli istituti di pena ormai ha superato il 130 per cento (41). Violente risse sono scoppiate nel carcere di Paola (Cosenza) (42), in quello di Trento (43), in quello minorile di Airola (Benevento) (44) e in quello di Porto Azzurro sull’isola d’Elba (45), mentre nella casa di reclusione sull’isola di Gorgona è stata presentata la nuova annata dei vini prodotti dai detenuti (46) che la Cantina Frescobaldi vende a oltre 150 euro a bottiglia (47). Nel carcere di Asti si è giocata una partita di calcio con squadre miste di detenuti, figli e mogli, per permettere loro di abbracciarsi (48).