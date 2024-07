A Reggio Calabria una gelateria ha inventato il gusto allo spritz e sopra il gelato ci sono anche le patatine (1). A Peschici (Foggia) una gelateria propone i gusti al caciocavallo, al lampascione e alla transumanza delle pecore (2). A Milano Disney+ promuove attraverso una gelateria i gusti con i nomi delle serie che escono sulla sua piattaforma, come Grey’s Anatomy, I Simpson e Shōgun (3). A Roma è stato inaugurato il primo ristorante milanese che propone tra l’altro il risotto giallo, l’ossobuco e i mondeghili, cioè le polpette di manzo fritte nel burro (4). In Puglia le cozze e le vongole sono a rischio per via della diffusione del granchio blu (5). A Venezia il granchio blu è stato promosso in un evento della Coldiretti come cibo sano e gustoso (6).

Il cibo servito per l’apericena in un nota enoteca nel centro di Bolzano era rubato dalla mensa di una scuola (7). Nella Valle dell’Amaseno (Frosinone) una banda ha rubato da un allevamento diverse bufale (8). A Giovinazzo (Bari) una banda ha rubato da un vivaio diversi bonsai (9). A Sondrio la “banda del monopattino” colpisce i negozi di notte poi scappa sulle piste ciclopedonali (10). A Roma una turista si è messa in posa davanti al Colosseo per farsi riprendere in un video nel quale si vede il momento in cui le viene rubata la borsetta (11).

A Lignano Sabbiadoro alcuni turisti hanno postato sui social un video del calciatore Mario Balotelli che barcollava ubriaco e poi cadeva a terra (12). A Golfo Aranci un turista che giocava a calciare una palla sui cartelli stradali è stato richiamato dai passanti e lui ha risposto “Andate a studiare semiotica” (13). A Napoli la guglia dell’Immacolata in piazza del Gesù è stata imbrattata con i pennarelli per giocare a tris (14). A Firenze la scala che porta alla Cupola del Brunelleschi è stata usata da un o una turista per espletare i propri bisogni corporali (15). A Venezia un turista si è tuffato nel Canal Grande per rinfrescarsi (16). A Pompei un turista ha inciso il suo nome su una parete della Casa dei Ceii del secondo secolo dC (17). Il Frecciarossa per Pompei inaugurato un anno fa dalla presidente del consiglio (18) non fermerà a Pompei almeno fino a fine agosto (19). A Pompei il Teatro degli Scavi è stato affittato per una sfilata dalla casa di moda Rocco Barocco (20). A Nora (Cagliari) l’area archeologica di un’antica città fenicia è stata affittata per una sfilata dalla casa di moda Dolce&Gabbana (21). Al Museo nazionale etrusco di Roma nella serata finale del premio Strega per la prima volta i sei scrittori in gara sono stati vestiti da celebri case di moda come Dior, Missoni e Gucci (22).