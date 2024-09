A Torino sono sempre più frequenti i furti delle pulsantiere dei citofoni, che vengono sradicate di notte dai palazzi per rivendere l’ottone (1). A Viano (Reggio Emilia) ignoti hanno rubato le grondaie del cimitero per rivenderne il rame (2). Ad Alcamo (Trapani) i ladri di rame hanno rubato 350 metri di cavi elettrici dell’impianto di depurazione delle fogne rendendolo inutilizzabile (3). In un supermercato di Varese un uomo pesava piccole quantità di frutta e verdure, poi attaccava le etichette adesive emesse dalla bilancia a bottiglie di vini costosi e liquori (4). A Castelforte (Latina) un uomo ha chiamato i carabinieri per un furto d’armi avvenuto nella sua abitazione ma gli agenti lo hanno denunciato per negligenza nella conservazione delle armi stesse (5). A Riva di Chieri (Torino) il parroco ha ottenuto ventimila euro dal comune per circondare la chiesa con un impianto antifurto a base di laser e raggi infrarossi (6).

A Milano due parrocchie hanno deciso di far ricoprire i rispettivi tetti da pannelli solari per regalare energia alle famiglie meno abbienti dei loro quartieri (7). A Cremona centinaia di fedeli sikh hanno festeggiato in piazza il Prakash Purab Sri Guru Granth Sahib Ji, cioè l’anniversario della prima esposizione del loro testo sacro (8). A Brescia circa settemila persone di fede musulmana hanno partecipato al corteo per il cosiddetto Natale islamico (9), più correttamente chiamato Mawlid (10). L’arcivescovo di Gubbio ha diffidato un preste scismatico che aveva celebrato messa in una cappella cattolica di Cantiano (Pesaro) (11). A Roma la catena di fast food McDonald’s sta per aprire un nuovo ristorante vicino al colonnato di piazza San Pietro per intercettare i pellegrini in arrivo per il Giubileo dell’anno prossimo (12). A Reggio Emilia una suora di clausura ha avuto dal vescovo il permesso di uscire dal convento per testimoniare nel processo su un furto di una reliquia di padre Pio (13). A Pergine Valsugana (Trento) il portico di una chiesa del sedicesimo secolo è stato distrutto da una macchina spazzatrice il cui autista aveva sbagliato manovra (14).

A Foiano della Chiana (Arezzo) un cacciatore di volatili ha sbagliato mira centrando un cavo dell’alta tensione e lasciando il paese per diverse ore senza elettricità (15). Nelle montagne di Sauris (Udine) una mucca caduta in un dirupo è stata imbragata dai vigili del fuoco e riportata sull’altopiano con un elicottero (16). A Piacenza un gatto è sopravvissuto per un mese senza cibo e senz’acqua dopo essere stato abbandonato in un appartamento (17). A Latina sud c’è una certa mobilitazione per ritrovare il gatto Rufy per il quale il padrone ha promesso una ricompensa di mille euro (18). Le rive del lago di Garda sono state ricoperte da centinaia di gamberi alieni spiaggiati, forse per via delle acque agitate (19). A Francavilla Fontana (Brindisi) una donna ha trovato un topo morto nella confezione dei wafer che aveva appena assaggiato trovandoli disgustosi (20). A Calco (Lecco) un gallo che veniva tenuto come mascotte nel cortile di un asilo è stato impiccato da ignoti probabilmente perché faceva troppo rumore al mattino presto (21). In una scuola media di Modena gli operatori dell’Avis hanno mostrato agli alunni un cuore di bue avvolto in carta da macellaio per spiegare come funziona un muscolo cardiaco, provocando le proteste degli animalisti (22). A Roma l’Ente nazionale protezione animali ha lanciato una campagna per far diventare reato i selfie con animali selvatici come cinghiali, cigni, orsi e fenicotteri (23). Vicino al lago di Scanno (L’Aquila) un cervo ha caricato un gruppo di persone che lo avevano avvicinato per farsi un selfie (24). A Milano durante la Fashion week un gruppo di animalisti ha inscenato una protesta con sangue finto sotto la sede di Prada e di altri marchi della moda che utilizzano animali per i loro prodotti (25).

A Pontedera (Pisa) gli ospiti e le ospiti di una rsa hanno fatto una sfilata di moda ispirata allo slogan “la bellezza non ha età” (26). In una rsa di Verdello (Bergamo) gli operatori fanno sentire agli anziani canzoni d’epoca su Spotify nell’ambito di un progetto di musicoterapia chiamato “la Playlist dei ricordi”; tra i brani più ascoltati, Mille lire al mese, Parlami d’amore Mariù, Volare e Sapore di mare (27). Nel comune di Laigueglia (Savona) gli ultranovantenni costituiscono oltre il tre per cento della popolazione e il sindaco dice che è per via dell’aria buona (28). A Cremona un uomo è stato portato in tribunale dalla sorella perché dava da mangiare al padre di 87 anni la quinoa e il pane di segale (29). A Porto Pollo (Sassari) una surfista di 98 anni ha terminato la sua stagione di sport acquatico prenotando il club di surf anche per l’estate prossima (30). A Castello-Molina di Fiemme (Trento) una donna di 110 anni si appresta a partire per la Thailandia dove trascorre sempre la stagione fredda per evitare bronchiti (31). In Emilia-Romagna una consigliera d’opposizione ha detto che le rsa della regione sono dei lager (32). In Toscana ci sono oltre 1.500 anziani in lista d’attesa per entrare in una rsa e gli operatori locali parlano di grave emergenza causata sia dall’invecchiamento della popolazione sia dai tagli alla sanità (33). L’ex bandito Renato Vallanzasca, che soffre da tempo di Alzheimer, è stato ricoverato in una rsa di Rubbiano (Padova) (34). I lavoratori delle rsa hanno scioperato in tutta Italia perché guadagnano troppo poco, lavorano sempre di più (35) e spesso vengono assunti con contratti-pirata (36). A Como e provincia i lavoratori delle rsa cercano di farsi assumere da strutture oltre il confine svizzero dove guadagnano quasi il doppio (37).

In un ospedale di Arezzo è iniziata la sperimentazione di un visore i cui suoni e le cui immagini inducono un’ipnosi medicale che riduce lo stress e l’ansia dei pazienti in terapia intensiva (38). In Piemonte gli operatori sanitari saranno dotati di un braccialetto con un pulsante di allarme e geolocalizzazione da usare in caso di aggressioni (39). All’ospedale di Vibo Valentia il prefetto ha mandato l’esercito per prevenire le aggressioni al personale sanitario (40). A Mirandola (Modena) un dentista ha rotto due costole a pugni a un suo paziente che si era detto insoddisfatto delle cure ricevute (41).

Nella frazione San Pancrazio di Russi (Ravenna) alcuni tifosi della locale squadra di calcio dilettanti sono finiti in ospedale dopo una rissa con catene e sassaiole che li ha visti opposti ai supporter della squadra di calcio dilettanti di Bagnacavallo (Ravenna) (42). A Bari un tifoso della squadra locale di calcio accoglie i supporter avversari davanti allo stadio offrendo loro decine di pezzi di focaccia in segno di amicizia e ospitalità (43). Nella squadra di calcio Sporting Club Trestina di Città di Castello (Perugia) ha debuttato il giocatore argentino Felipe Bergoglio il cui nonno è il cugino di papa Francesco; il calciatore sostiene che talvolta i compagni di squadra gli chiedono la benedizione prima della partita (44). A San Martino di Rio (Reggio Emilia) il viceparroco è anche il goleador della locale squadra di calcio Sanmartinese ma dice che non potrà giocare tanto spesso perché deve preparare le omelie (45). A Marineo (Palermo) la locale squadra di calcio si è ritirata dal campionato d’eccellenza dopo una sola partita persa per tre a zero (46). A Roma un uomo ha rasato la testa dei due figli disegnando loro sulla nuca lo stemma della Juventus perché l’ex moglie frequentava un tifoso della Roma (47). A Milano le due squadre di calcio Inter e Milan hanno deciso di fare un nuovo stadio insieme in città, dopo aver deciso un anno fa di farne due separati fuori città, decisione che è seguita a quella di tre anni fa di farne uno insieme in città (48).