A Caltanissetta, dove ci sono gravi problemi di siccità, è stato irrigato il campo dello stadio comunale che però è in erba sintetica (1), fatto che ha provocato in città sberleffi e polemiche (2). A Enna la mancanza di acqua nelle case ha costretto alcune persone a lavare i panni negli antichi lavatoi (3). La diga di Naro (Agrigento) è stata assaltata di notte dai bracconieri dell’acqua (4). A Palermo il 7 ottobre inizia il razionamento dell’acqua (5) che a Nicosia (Enna) verrà regolarmente erogata solo un giorno su sette, motivo per cui gli abitanti minacciano di gettare i water in segno di protesta (6). A Salerno la troppa pioggia ha reso diverse strade simili a fiumi (7). Dopo l’alluvione in Puglia in cui è morto un vigile del fuoco (8), sono stati colpiti da pesanti nubifragi anche il padovano (9) e il mantovano (10). In Romagna sono ancora 600 gli sfollati a causa dell’alluvione (11). A Montecatini in val di Cecina (Pisa) una nonna e un nipote sono dispersi e probabilmente morti in un nubifragio (12).

Ad Ancona alcuni addetti cimiteriali sono stati denunciati per aver rubato i denti d’oro ai morti (13). Nel cimitero di Lecce è stato rubato un crocifisso di cartapesta alto un metro e ottanta (14). Nel cimitero di Trani si è rotta la sirena che annuncia la chiusura e il sacrestano ogni pomeriggio è costretto a girare tutto il camposanto per assicurarsi che nessuno resti dentro (15). Nel cimitero di Catania un uomo ha inseguito e aggredito la sua ex compagna che stava deponendo fiori sulla tomba del figlio (16). Ad Ancona un ottantenne è stato ammonito per stalking alla badante di cui si diceva innamorato (17). Sempre ad Ancona una sessantenne ha imbrattato l’auto dell’uomo che l’aveva lasciata con la scritta verniciata “Sei un porco” (18). A Rimini un uomo ha registrato di nascosto la fidanzata che gli chiedeva ventimila euro per accettare di andare via di casa (19). A Trieste un uomo è finito in carcere perché faceva stalking all’ex compagna mentre si trovava già ai domiciliari per stalking (20).

A Roma un detenuto appena uscito dal carcere di Rebibbia è tornato a casa rubando l’automobile di un agente in servizio nello stesso penitenziario (21). A Firenze nell’ex carcere delle Murate c’è stata una performance per ricordare la rivolta di cinquant’anni fa contro le condizioni a cui erano costretti i detenuti (22). Nel carcere minorile di Casal del Marmo, a Roma, le celle sono state incendiate per protesta contro le condizioni di vita a cui sono costretti i detenuti (23). Il carcere di Monza ha aperto per la prima volta le porte ai cittadini per una mostra-mercato di manufatti artigianali prodotti dai detenuti (24). A Trapani due pregiudicati in libertà hanno cercato di inviare dei telefonini ai carcerati facendoli calare nel cortile del penitenziario con un drone (25). A Roma la corte di cassazione ha deciso che i detenuti al 41 bis non possono dipingere in cella (26). A Frosinone un carcerato si è fatto mandare 30 grammi di cocaina e 38 grammi di hashish in una forma di formaggio (27).

A Gorgonzola (Milano) oltre centomila persone hanno partecipato alla sagra del noto formaggio che prende il nome dalla località lombarda (28). In Sardegna, in Sicilia e in altre regioni molti allevatori di pecore e capre hanno iniziato a usare come mangime gli scarti della lavorazione industriale del cacao, che costano poco e non alterano i sapori del formaggio pur rendendolo un po’ più giallo (29). A Gallarate (Varese) tre imprenditori sono stati denunciati per aver comprato formaggi pregiati con i soldi del Pnrr (30). A Porto Sant’Elpidio (Fermo) è in corso la coppa Italia di lancio del formaggio (31), gioco competitivo che ha anche una federazione e un regolamento (32).

A Napoli i produttori di mozzarella di bufala vogliono usare l’intelligenza artificiale per smascherare le contraffazioni e le fake news sui loro prodotti (33). A Milano per la prima volta la polizia ha usato l’intelligenza artificiale per produrre l’identikit di un ricercato (34). L’università di Torino ha inaugurato il primo master in “Etica e intelligenza artificiale” (35). A Padova i florovivaisti si sono riuniti per capire l’impatto dell’intelligenza artificiale sui vivai (36). A Bolzano il sindacato dei giornalisti ha lanciato l’allarme sul rischio che l’intelligenza artificiale sostituisca i giornalisti (37). Andora (Savona) sarà il primo comune italiano a usare l’intelligenza artificiale per monitorare la salute del mare (38).

Nel mare di Taormina è arrivato uno yacht di 52 metri il cui noleggio costa 50mila euro al giorno o 300mila euro a settimana (39). Nel porto di Trieste è stata trasferita per manutenzione la barca a vela più grande del mondo (40), un megayacht che appartiene a un oligarca russo (41) ed è bloccato nella città adriatica dal marzo del 2022, dopo l’inizio dell’invasione in Ucraina (42). A Genova i sommozzatori hanno recuperato in acqua un orecchino del valore di circa centomila euro perduto in darsena da una donna che stava visitando un megayacht al Salone nautico (43). A Taranto si è concluso con tre condanne il processo d’appello ai militari che usavano una nave della marina per contrabbandare sigarette e Cialis (44). A Genova è arrivata la nave Geo Barents carica di migranti costretti allo sbarco nel nord Italia per essere poi trasportati in maggioranza nei centri di permanenza nel centro e nel sud Italia (45); la nave è stata anche sanzionata con un fermo amministrativo perché al largo della Libia ha effettuato due operazioni di salvataggio anziché una sola come prevede il decreto Piantedosi (46). Nel porto di Marsala (Trapani) è arrivata la nave Astral di Open Arms (47) che ha effettuato tre diversi salvataggi nella stessa missione (48). A Bologna un migrante del Bangladesh giunto su un barcone dalla Libia ha vinto la causa contro il ministero dell’interno che gli aveva rifiutato il permesso di lavoro dopo avergli dato quello umanitario (49).