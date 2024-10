A Vicenza un senzatetto è finito a processo perché accendendosi una sigaretta nel confessionale di una chiesa ha provocato un incendio( 29 ). A Castelfranco Emilia (Modena) un’azienda trasforma le cicche di sigarette in peluche in orsacchiotti di peluche ( 30 ). A Palermo una donna è finita in ospedale perché la sigaretta elettronica le è esplosa in bocca ( 31 ). A Bacoli (Napoli) una donna è stata arrestata per aver tentato di uccidere il marito facendogli esplodere l’automobile ( 32 ). A Verbania un frontaliere di 19 anni che era scappato per cinque giorni in Svizzera con la fidanzata di 16 è stato denunciato per sottrazione consensuale di minore ( 33 ). In una residenza per anziani di Bernareggio (Monza e Brianza) una coppia ha festeggiato i settant’anni di matrimonio ( 34 ).

A Petrosino (Trapani) i conducenti dell’autobus che porta gli alunni alle scuole di Marsala sono accusati di far finta di non sentire i campanelli che prenotano le fermate facoltative ( 25 ). A Lecco tra i nuovi conducenti di autobus c’è Azouz Marzouk, uno dei protagonisti della vicenda nota come “la strage di Erba” ( 26 ). A Siena il conducente di un autobus ha salvato un uomo e un bambino intrappolati in macchina da un nubifragio trasportandoli dal finestrino nel suo mezzo pubblico ( 27 ). A San Felice del Molise (Campobasso) il conducente di un autobus scolastico ha salvato i bambini che trasportava dopo che il suo mezzo era andato a fuoco ( 28 ).

A Bologna la Cgil ha denunciato che i rider consegnavano cibo durante l’alluvione mentre il sindaco consigliava ai cittadini di salire ai piani alti ( 21 ). A Colleferro (Roma) i dipendenti di un autolavaggio lavoravano 14 ore al giorno per uno stipendio in nero di 500 euro al mese ( 22 ). A Torino l’azienda del trasporto pubblico cerca volontari tra i suoi impiegati per guidare gli autobus nei weekend a causa della carenza di personale ( 23 ).Tra Pompei e Torre Annunziata (Napoli) un macchinista e un capotreno sono stati aggrediti dai passeggeri bloccati a seguito di un guasto ( 24 ).

A Pagani (Salerno) un uomo di ottant’anni è stato condannato a sei mesi di carcere perché si era collegato abusivamente alla rete elettrica ( 15 ). A Roma un ex giornalista che proponeva diete “in grado di far vivere fino a 120 anni” rischia due anni e otto mesi di carcere per esercizio abusivo della professione medica ( 16 ). A Catania un gruppo di asini è fuggito da un allevamento abusivo arrivando nei pressi dell’aeroporto ( 17 ). A Massa Lubrense (Napoli) l’ex assessore al condono è accusato di aver costruito un immobile abusivo con l’intento di condonarselo ( 18 ). A Catania è stato arrestato un parcheggiatore abusivo che danneggiava le auto di chi non gli dava i soldi ( 19 ). A Genova durante un’ispezione al cantiere del nuovo palasport due operai sono scappati ( 20 ).

A Belluno un famoso bar chiuderà i battenti con un finto funerale e un carro funebre trainato da cavalli ( 9 ). A Milano ha aperto un bar multisensoriale e psichedelico dove i cocktail vengono serviti in bicchieri a forma di teschi ( 10 ). A Meda (Monza e Brianza) un ristorante organizza cene tra sconosciuti che si siedono allo stesso tavolo ( 11 ). A Paliano (Frosinone) un uomo ha dato fuoco a un bar perché la barista non ricambiava le sue attenzioni ( 12 ). A Livorno un ristorante ha iniziato a proporre ai suoi clienti il coccodrillo alla griglia ( 13 ). A Roma sono stati multati quindici bar in Campo de’ Fiori che occupavano abusivamente centinaia di metri quadri con i loro tavolini ( 14 ).

Nel carcere di Monza un monaco buddista ha insegnato ai detenuti alcune tecniche mentali per superare i disagi della vita in cella ( 1 ). A Pegognaga (Mantova) è stato aperto il tempio induista più grande d’Europa ( 2 ). A Treviso gli ispettori del ministero dell’istruzione hanno appurato che la notizia secondo cui un’insegnante aveva esonerato gli studenti islamici dalla lettura della Divina commedia era falsa ( 3 ). A Figline Valdarno (Firenze) è scoppiata una polemica per un corso di nuoto dedicato alle donne musulmane a cui peraltro possono accedere anche donne di altre fedi ( 4 ). A Roma il papa farà santi otto frati francescani uccisi da miliziani drusi nel 1860 a Damasco ( 5 ). In provincia di Bergamo sono residenti oltre 1.200 persone di religione sikh ( 6 ). A Castelnuovo Scrivia (Alessandria) circa trecento sikh hanno manifestato per la pace tra le religioni ( 7 ). Nel cimitero di Piacenza si è tenuto un funerale con rito sikh ( 8 ).

A Bolzano un uomo è stato multato perché simulava atti sessuali con un manichino del centro commerciale (35). A Napoli l’associazione delle guardie giurate ha chiesto “una pena esemplare” per una coppia che faceva sesso di giorno in un luogo pubblico (36). Ad Agrigento un sito di news ha redatto una mappa dei parcheggi per scambisti in città (37). Ad Ancona due consiglieri comunali sono entrati in aula con scarpe da donna e tacchi alti per protestare contro un’assessora che aveva fatto una dichiarazione omofoba (38).A Napoli un personaggio televisivo che aveva dato del “ricchione” a un tiktoker si è difeso dall’accusa di omofobia dicendo che ha molti amici gay (39). A Roma diversi studenti hanno urlato “frocio” durante la proiezione scolastica del film sull’omofobia Il ragazzo dai pantaloni rosa (40).

Ad Ancona un avvocato è stato denunciato per oltraggio alla corte perché nell’aula del tribunale aveva detto al giudice “lei non sente” (41). A Napoli quattro persone sono state denunciate per aver picchiato il veterinario che non aveva salvato il loro cane (42). A Terni il sindaco ha imposto l’obbligo di museruola per tutti i cani che superano i nove chili (43). Un labrador di Cesano Maderno (Monza e Brianza) ha vinto il titolo di cane più bello d’Europa e concorrerà per quello di cane più bello del mondo (44). L’ordine dei veterinari di Cuneo ha aperto un corso per comunicare con i gatti (45). A Genova un sindacato di polizia propone agli agenti un corso di BJJ4Police, adattamento di un’arte marziale giapponese usato dalla polizia di New York (46).

A Pisa un sindacato del personale ospedaliero propone un corso di pugilato cinese Wing Chun per la difesa dalle aggressioni in corsia (47). L’associazione Mamme attive di Codevilla (Pavia) ha organizzato un corso gratuito per tutti di Krav Maga, un’arte marziale israeliana (48). Ad Altamura (Bari) una mamma che non ha riconosciuto il suo neonato è stata insultata sui social da un’infermiera dell’ospedale in cui aveva partorito (49). A Germagnano (Torino) una mamma ha avvisato i carabinieri che il figlio stava andando a rapinare una tabaccheria e i carabinieri lo hanno arrestato (50). A Milano un uomo che aveva fatto due rapine ha chiamato la polizia prima della terza per farsi arrestare e cambiare vita (51).