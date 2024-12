A Verona un senzatetto si è addormentato nel cassonetto della plastica e si è risvegliato in una discarica ( 36 ). A Grosseto un’auto che impediva l’accesso ai cassonetti della spazzatura è stata ricoperta di spazzatura ( 37 ). A Catania è stato proposto l’uso delle ruspe per sgomberare le strade invase dalla spazzatura ( 38 ). A Latina un uomo che aveva appena abbandonato in strada un sacco di spazzatura ha tentato di investire con la sua auto un ispettore ambientale che lo aveva visto ( 39 ). In una strada di Grottarossa, alla periferia di Roma, i sacchi della spazzatura vengono gettati in direzione dei cassonetti direttamente dalle automobili in corsa ( 40 ). A Lacco Ameno (Napoli) è apparso un cartello che augura “allergie e infezioni” a chi abbandona rifiuti per strada ( 41 ). L’assessora all’ecologia del comune di Calolziocorte (Lecco) ha rincorso di persona in strada una donna che rovesciava i cestini della spazzatura ( 42 ).

A Montepaone (Catanzaro) un ristorante propone la pizza al collagene ( 28 ). A Napoli un ristorante propone una pizza con sopra una banana non sbucciata ispirata alla nota opera dell’artista Maurizio Cattelan ( 29 ). A Padova un ristorante propone la pizza cotta al vapore ( 30 ). A Varese un ristorante propone pizze con il sushi, l’hamburger, le tagliatelle e il tiramisù ( 31 ). A Leonforte (Enna) c’è il primo tiktoker italiano con un canale interamente dedicato alla pizza ( 32 ). Livorno è la città italiana più economica per una cena con pizza e bibita a un prezzo medio di 8,67 euro ( 33 ). Ad Agna (Padova) i carabinieri hanno incastrato un uomo che aveva rubato una pizza, grazie al cartone vuoto trovato in casa sua ( 34 ). A Milano il consorzio dei riciclatori della carta ha chiarito che il cartone della pizza va buttato nei cassonetti della carta anche se è sporco di pizza, limitandosi a togliere gli avanzi ( 35 ).

“Buonanotte” e “Ti voglio bene” nel 2024 sono state tra le frasi più dette dagli italiani all’assistente virtuale Amazon Alexa ( 24 ). A Lodi ignoti fanno false ordinazioni di cibo sulle piattaforma di delivery a nome di persone che non avevano ordinato niente ( 25 ). A Milano sono state scoperte alcune “dark kitchen”, cioè capannoni in cui vengono preparati cibi acquistati sulle piattaforme che il cliente crede siano stati cucinati in un ristorante ( 26 ). Il cibo più consegnato a domicilio in Italia quest’anno è stato il poké, che ha superato anche la pizza ( 27 ).

A Torino l’Arci ha aperto i suoi circoli ai rider che vogliono riposarsi e riscaldarsi tra una consegna e l’altra ( 20 ). A Calderara di Reno (Bologna) tre dipendenti di un magazzino Amazon sono stati sospesi perché non sono riusciti a caricare tutti i pacchi decisi dall’algoritmo ( 21 ). Vicino a Lodi un corriere Amazon ha sbagliato strada, è finito in un campo, si è impantanato e ha abbandonato il veicolo per giorni ( 22 ). A San Salvo (Chieti) è stato fatto il primo test in Italia di consegna di pacchi Amazon con droni al posto dei rider ( 23 ).

A Firenze il giocatore della Fiorentina Moise Kean ha annunciato l’uscita di un suo album musicale composto da brani trap ( 14 ). A Peschiera Borromeo (Milano) la squadra di calcio femminile di Bitonto (Bari) non è potuta scendere in campo perché alle calciatrici sono stati rubati tutti i borsoni con le scarpe e le maglie appena scese dall’autobus ( 15 ). A Milano il derby di calcio femminile tra Inter e Milan si è giocato per la prima volta nello stadio di San Siro ( 16 ). La centravanti del Milan femminile Nadia Nadim è un’ex profuga afghana che ha studiato medicina e parla undici lingue, fuggita dal suo paese dopo che i talebani avevano ucciso suo padre ( 17 ). A Roma il nuovo idolo dei tifosi della Lazio è un ex rider di Subway di origini surinamesi ( 18 ) ( 19 ).

A Sacile (Pordenone) la statua della Madonna della parrocchia locale viene portata in visita a domicilio ai fedeli che la richiedono ( 8 ). A Caravaggio (Bergamo) è in vendita una statua della Madonna di Lourdes in vetroresina di un metro e ottanta con occhi di vetro a 8.625 euro compresi i tre pastorelli ( 9 ). A Roma cresce la cicoria sul monumento dedicato ad Alcide De Gasperi ( 10 ). A Palma Campania (Napoli) il sindaco ha inaugurato una statua del calciatore Diego Maradona ( 11 ). A Palermo il quotidiano locale ha proposto di erigere una statua al calciatore Totò Schillaci ( 12 ). A Cento (Ferrara) uno scultore ha realizzato una statua dell’ex portiere di calcio Dino Zoff ( 13 ).

A Napoli un’artista ha esposto in piazza Municipio una statua gigante a forma di vagina per contestare il Pulcinella di Gaetano Pesce somigliante a un fallo ( 1 ). A Milano una scultura d’acciaio giallo somigliante a un ragno che si dimena è stata definita “il monumento più brutto della città” ( 2 ). A Castelnuovo Rangone (Modena) la statua del maiale considerata il simbolo del paese è stata abbattuta da ignoti ( 3 ). A Livorno sta per essere inaugurata una statua di un cane che portava allegria nelle case di riposo ( 4 ) ( 5 ). Ad Amelia (Terni) è stata inaugurata la statua di una gatta randagia che accoglieva i turisti ( 6 ) ( 7 ).

L’assessore allo sport del comune di Predappio (Forlì-Cesena) ha stabilito il nuovo record del mondo di corsa col passeggino spingendo per cento chilometri il figlio piccolo (43). A Montecavolo (Reggio Emilia) durante una maratona centinaia di corridori si sono ritirati per il freddo e alcuni sono finiti al pronto soccorso in ipotermia (44). A Forlì nove lavoratori di un’azienda di divani dormivano nel magazzino gelido della fabbrica (45). Nel quartiere periferico di Pietralata a Roma 198 inquilini delle case popolari vivono al gelo perché il riscaldamento non funziona (46). Ci sono proteste di studenti e genitori per le scuole pubbliche non riscaldate e le aule gelate da Monza (47) a Reggio Calabria (48), dal padovano (49) a Palermo (50), da Ancona (51) a Caserta (52) e secondo un sito specializzato, in Italia due studenti su tre delle scuole pubbliche hanno problemi di freddo quindi stanno in classe col cappotto (53).

A Milano una rivista di moda ha decretato che il pigiama di seta sotto il cappotto è la combinazione più chic per il periodo delle feste di fine anno (54). A Palermo si è svolta una corsa in pigiama (55). A Napoli la società di calcio ha messo in commercio i pigiami ufficiali della squadra (56). A Genova un museo organizza pigiama party culturali per bambini (57). A Rimini un centro commerciale organizza pigiama party per intrattenere i bambini mentre i genitori fanno acquisti (58).

A Roma un centro commerciale ospita per Natale una postazione dell’esercito per promuovere le forze armate e trovare volontari (59). A meno di due chilometri dagli scavi archeologici di Pompei (Napoli) (60) sta per aprire uno dei centri commerciali più grandi d’Italia con una superficie di 200mila metri quadri, un hotel da 135 camere, un auditorium da mille posti, un cinema di otto sale e una piazza in stile anfiteatro greco-romano (61) (62). A Villa Reatina (Rieti) stanno sbancando una collina per costruire un nuovo centro commerciale (63). A San Biagio (Treviso) un uomo ha telefonato a un centro commerciale dicendo che c’era una bomba e quando è stato identificato ha spiegato che il suo era un gesto di protesta simbolico contro l’Inps (64).