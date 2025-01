A Manerbio (Brescia) una scuola superiore darà crediti per la maturità agli studenti che parteciperanno alle ronde nei corridoi per controllare che i compagni non commettano atti vandalici (1). A Napoli la preside di una scuola superiore ha chiesto e ottenuto un metal detector all’ingresso del suo istituto per evitare che gli studenti entrino in classe armati di coltelli (2) (3). A Roma uno studente di una scuola superiore è stato accoltellato in una spedizione punitiva organizzata da alcuni suoi compagni di scuola (4). A Civitella (Arezzo) un alunno di una scuola media ha portato in classe una pistola calibro 7,65 spiegando ai compagni che da grande vuole fare il carabiniere (5).

A Valdobbiadene (Treviso) uno studente al primo anno delle superiori è tornato da scuola scalzo perché alcuni compagni gli avevano rubato le sneaker di marca e l’istituto ha raccomandato ai genitori del ragazzo di non mandarlo più in classe con capi di vestiario costosi (6). A Roma uno studente di un liceo scientifico ha usato l’intelligenza artificiale per creare foto di nudo di quattro compagne di scuola e di una docente (7). A Cesena uno studente di una scuola superiore è riuscito a entrare nel registro elettronico e a cambiarsi i voti (8).

Ad Arezzo il preside di un liceo artistico ha acquistato a sue spese delle stufette perché il riscaldamento della scuola è rotto (9). A Rimini gli studenti di una scuola superiore si sono rifiutati di entrare in classe perché in tutto l’edificio c’è da settimane una persistente e nauseante puzza di fogna (10). In una scuola superiore di Reggio Emilia sono stati posizionati diversi secchi nelle classi e nei corridoi perché dentro l’istituto piove (11).

A Milano in alcune scuole superiori verranno distribuiti assorbenti gratuiti alle studentesse (12). A Pioltello (Milano) sono scoppiate polemiche identiche a quello dello scorso anno perché la dirigenza di una scuola elementare ha di nuovo deciso di chiudere l’istituto nel giorno di fine Ramadan date le troppe assenze che si verificavano quando invece era aperto (13). A Mestre (Venezia) una scuola elementare ha attivato corsi di lingua bengalese (14). A Bari diversi studenti delle medie e delle superiori, alcuni dei quali sotto i 14 anni, hanno aggredito dei lavoratori bengalesi per conto della criminalità organizzata (15).

A Treviso due studentesse di 16 e di 14 anni hanno bullizzato, spintonato e insultato con epiteti razzisti una compagna di scuola di origini straniere (16). A Bressanone (Bolzano) uno studente delle superiori di lingua italiana ha subito un’aggressione razzista da compagni di lingua tedesca (17). A Palermo il presidente Mattarella ha visitato a sorpresa una scuola elementare in cui due bambini di origine straniera erano stati vittime di insulti razzisti (18). A Sant’Angelo Lodigiano (Lodi) una studentessa di liceo quindicenne di origini camerunensi è considerata la nuova stella dell’atletica femminile italiana (19).

A Napoli un’insegnante di una scuola superiore ha convinto un suo studente a denunciare il padre che lo picchiava con una chiave inglese perché gay (20) (21). A Milano un ex geologo che l’8 febbraio prossimo compirà 65 anni è appena diventato insegnante di ruolo ma fra due anni e mezzo andrà in pensione (22). A Salerno due neodiplomati hanno vinto il concorso per cattedre e sono diventati docenti a 19 anni (23). A Torino un insegnante di 21 anni è anche uno youtuber con oltre 300mila iscritti al suo canale (24).

Ad Eupilio (Como) un’insegnante delle elementari è sotto processo con l’accusa di aver insultato i bambini (25). A Tropea (Vibo Valentia) un insegnante di matematica e fisica delle superiori è tra i finalisti dell’Education global teacher prize, che prevede un riconoscimento da un milione di dollari (26). Ad Asti un’insegnante di musica e teatro è stata denunciata da alcuni ex allievi che l’accusano di averli manipolati psicologicamente trasformando la classe in una setta (27). A Brissago Valtravaglia (Varese) un prete che insegnava religione alle elementari è stato sospeso dall’insegnamento perché ha detto ai bambini che Babbo Natale non esiste (28). A Rimini un insegnante di religione ha vinto la causa contro il ministero dell’istruzione che lo aveva tenuto come precario otto anni (29).

A Latina un insegnante di religione è stato condannato per abusi sessuali verso cinque allievi (30). A Bolzano sono stati rivelati i risultati di un’inchiesta indipendente commissionata dal vescovo secondo la quale tra il 1964 e il 2023 nella diocesi ci sono stati 67 casi di abusi sessuali commessi da 41 sacerdoti (31). A Roma uno psichiatra è stato condannato per violenze e stupro verso una sua paziente (32). A Chiavenna (Sondrio) un primario di ginecologia è stato condannato per aver violentato 18 sue pazienti (33).

A Verona un dermatologo è stato condannato per aver palpeggiato in tutto il corpo una paziente (34). A Torino un carabiniere è sotto processo per aver picchiato la moglie in diverse occasioni e, in particolare, dopo che lei aveva fatto una battuta sulla possibile sconfitta della Juventus mentre l’uomo, tifoso juventino, guardava una partita della sua squadra in televisione (35).

A Torino un uomo ha tentato di entrare allo stadio a vedere la partita della Juventus che però quella sera giocava in trasferta in Belgio (36). In provincia di Bergamo un McDonald’s ha ricevuto per scherzo l’ordinazione di un “McTominay”, un hamburger che non esiste ma è il cognome di un giocatore del Napoli che aveva appena segnato un gol all’Atalanta (37). A Roma alcuni tifosi della squadra giallorossa hanno esposto uno striscione allo stadio con la scritta “Juan tieni duro” riferendosi al falconiere della Lazio licenziato perché aveva diffuso online le immagini della sua protesi peniena (38).

A Genova un giornalista sportivo tifoso del Genoa è stato licenziato da una tv privata dopo che sui social aveva scritto di essere contento perché la Sampdoria rischia di finire in serie C (39). A Messina un funzionario comunale è stato licenziato per essersi autocertificato come incensurato mentre aveva avuto 19 condanne penali negli ultimi cinque anni (40). A Taormina un dipendente della nettezza urbana è stato licenziato dopo che il comune ha scoperto che era stato condannato a sei anni per mafia e traffico di droga, ma la Uil ne ha chiesto il reintegro (41).

A Roma la Cassazione ha deciso che si può licenziare un dipendente se quando torna a casa picchia la moglie (42). A Firenze una dipendente di una gelateria licenziata per i continui ritardi è stata reintegrata dal tribunale a cui ha dimostrato che era colpa dei ritardi dei treni e dei mezzi pubblici (43).

A Budrio (Bologna) una scuola ha posticipato l’orario dell’ingresso in aula perché i treni usati dagli studenti sono sempre in ritardo (44). Ad Albisola (Savona) un pendolare è andato a piedi al lavoro camminando per oltre cinque chilometri perché i treni erano in ritardo (45). A Pescara un neurologo va ogni giorno a lavorare in bici fino all’ospedale di Chieti “perché fa bene alla salute” (46). A Genova un avvocato scriveva false sentenze favorevoli ai suoi clienti allo scopo di farsi pagare alte parcelle (47). A Martina Franca (Taranto) un avvocato e un carabiniere sono accusati di aver truffato un anziano ipovedente che viveva da solo in un trullo abbandonato (48).

A Bassano del Grappa (Vicenza) un uomo ha detto per scherzo alla commessa di un negozio di aver appena ucciso la sua compagna, ma è stato denunciato ai carabinieri per procurato allarme (49). A Sassari un giovane rischia due anni di carcere per aver rovesciato per scherzo il kajak di un canoista procurandogli grossi danni ai denti (50). A San Mauro Torinese tutti i clienti di un ristorante hanno iniziato a tossire contemporaneamente e sono usciti di gran fretta dal locale perché due ragazze avevano spruzzato nell’aria uno spray al peperoncino, non è chiaro se per scherzo o per non pagare il conto (51).