A Bolzano i pappagalli parrocchetti provenienti dall’Africa centrale stanno colonizzando la città (1). Secondo uno studio dell’università di Milano diverse specie di uccelli hanno anticipato la migrazione verso l’Italia a fine gennaio e bisognerebbe quindi modificare il calendario venatorio per consentirgli di nidificare (2). In una frazione di Massa Lubrense (Napoli) un esemplare di allocco, uccello rapace notturno, è entrato in una villetta dal camino per nidificare (3). Sulle montagne vicino a Chieti le colonie di nibbi reali, rapaci con un’apertura alare di un metro e mezzo, sono minacciate da una centrale eolica (4) (5). In Toscana un’associazione per le energie rinnovabili ha cominciato una campagna a favore della costruzione di un parco eolico a Londa (Firenze) (6), contro il quale si è però schierata Italia nostra (7) insieme a diversi comuni del Mugello (8). La regione Sardegna si è schierata a favore della costruzione di parchi eolici galleggianti in mare, mentre la regione Emilia-Romagna è contraria (9). A Sovicille (Siena) si è tenuta un’animata assemblea pubblica contro la costruzione di un parco fotovoltaico nei terreni agricoli (10) (11). A Verona un uomo ha abbattuto cinque lampioni che illuminavano una pista ciclabile sostenendo che si trovavano in un terreno di sua proprietà (12). A Pordenone è stato ritrovato tra i rovi un vecchio lampione con un fascio littorio e dopo alcuni giorni si è scoperto che era stato installato nei primi anni sessanta da un venditore di auto per illuminare lo spazio di fronte alla sua concessionaria (13). A Reggio Emilia i lampioni si accendono troppo tardi e dopo il tramonto le strade restano al buio per mezz’ora (14). Il comune di Palermo ha deciso di tagliare la luce alle famiglie che occupano le case (15). A Roma la prefettura sta preparando lo sgombero di uno stabile occupato in cui vivono circa centocinquanta famiglie per un totale di quattrocento persone, di cui più di cento bambini (16). A Bologna la vicenda di una lavoratrice cinquantenne cardiopatica sfrattata da un privato è diventata il simbolo della lotta per il diritto alla casa (17) (18).

A Campo di Giove (L’Aquila) otto muratori a rischio licenziamento sono saliti sul tetto dell’edificio in cui lavoravano minacciando di suicidarsi, poi i carabinieri li hanno convinti a scendere e li hanno denunciati (19) (20). L’azienda della moda che controlla i marchi Moschino e Alberto Ferretti vuole licenziare circa duecento lavoratori nelle sedi di Milano e San Giovanni in Marignano (Rimini) (21). A Genova un delegato sindacale della Cgil è stato licenziato da un’azienda edile per aver denunciato i problemi di sicurezza sul lavoro nei cantieri (22). A Taranto un’azienda dell’indotto dell’ex Ilva ha licenziato 218 lavoratori (23). A Taranto un operaio dell’ex Ilva è morto dopo essere caduto da un ponteggio instabile (24). A Colleferro (Roma) un operaio è morto schiacciato da un trasformatore di cinquanta quintali che stava trasportando con un muletto (25). A Padova un operaio è morto schiacciato da una pressa (26). A Cortina d’Ampezzo (Belluno) un vigilante di 55 anni che lavorava di notte al gelo in un cantiere delle Olimpiadi invernali è morto durante il suo turno di guardia (27) (28). Alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali, allo stadio San Siro di Milano, canteranno tra gli altri Andrea Bocelli e Mariah Carey (29). A Piacenza durante il passaggio dei tedofori dei giochi invernali c’è stata una manifestazione contro la presenza alle Olimpiadi di Israele (30), che schiererà tre o quattro atleti (31). Uno sciatore di Cesana Torinese (Torino) di padre piemontese e madre marocchina rappresenterà per la prima volta il Marocco alle Olimpiadi invernali (32) (33). Gli atleti delle Olimpiadi invernali saranno sottoposti a test antidoping già al loro arrivo all’aeroporto di Malpensa (34).

All’aeroporto di Malpensa un viaggiatore costretto a lunghe code e disagi ha girato un video, diventato presto virale, con un appello a non venire a Milano per le Olimpiadi (35). Per alcune discipline delle olimpiadi invernali di Milano-Cortina, come il pattinaggio e l’hockey, i biglietti sono venduti online a più di mille euro (36). Il curling, le cui gare si svolgeranno a Cortina, è una delle pochissime discipline olimpiche per cui sono ancora disponibili biglietti a partire da cinquanta euro (37). Sull’altopiano del Cansiglio (Treviso) alcuni abitanti improvvisano gare di curling con le pentole e il pegno per chi perde è un giro di grappa per tutti (38). Nell’ospedale di Salerno gli infermieri e le infermiere hanno improvvisato un ballo nell’anticamera della sala operatoria e lo hanno postato sui social network (39) (40). A Sanremo (Imperia) un’operatrice del 118 ha postato su TikTok un video con lo sfondo sonoro di una musichetta mentre era in servizio su un’ambulanza che andava a sirene spiegate per effettuare un soccorso (41). Nell’ospedale di Patti (Messina) manca il gesso e per chi si è rotto qualcosa si usano stecche di cartone (42). A Canosa di Puglia (Barletta) un uomo di 75 anni si è incatenato davanti a un ex ospedale per protestare contro i tagli alla sanità (43). A Castiglion Fiorentino (Arezzo) il sindaco ha denunciato un misterioso e anomalo aumento di decessi nel suo comune nelle prime due settimane dell’anno (44). Il sindaco di Cernobbio (Como) è al centro di polemiche per aver vietato di dare da mangiare ai gatti selvatici (45). Il sindaco di Osasco (Torino) ha criticato la colonnina per la ricarica elettrica delle auto installata nel suo comune perché secondo lui ha un colore troppo sgargiante (46). Il sindaco di Vigevano ha detto che contro i cosiddetti maranza bisogna fare come Trump con gli immigrati, cioè creare una milizia di agenti speciali (47). A Montorio al Vomano (Teramo) il vicesindaco condannato a cinque anni per violenza sessuale ha evitato le dimissioni votando per se stesso alla mozione di sfiducia (48). A Carlantino (Foggia) si è tenuta una festa con falò durante la quale sono state intonate strofe goliardiche sul sindaco e sul prete (49). In provincia di Cesena un prete fa catechesi su TikTok in un canale che ha chiamato “Hey grandissimo!” (50). Il parroco di Cave e Chiesanuova (Padova) è anche un astronomo che studia le prime galassie formatesi dopo il big bang e nelle sue omelie fa spesso riferimenti alla cosmologia (51). Nel quartiere Zen di Palermo un prete impegnato nella lotta alla mafia ha trovato un fantoccio impiccato fuori dalla sua chiesa (52). A Caserta al termine dei funerali del vescovo i presenti hanno intonato Bella ciao, come aveva chiesto lo stesso prelato (53). A Castelcovati (Brescia) un prete è stato arrestato per pedopornografia ma la curia sostiene che in parrocchia non sono avvenute molestie su minori (54). In provincia di Lecce una donna è sotto processo per stalking nei confronti di un prete: si era presentata in chiesa in prima fila con abiti succinti e lo aveva inseguito per strada brandendo un rosario (55) (56). A Bassano del Grappa (Vicenza) sono stati arrestati un fratello e una sorella accusati di aver estorto denaro a uomini che lei seduceva su siti di appuntamento e che lui spaventava minacciando di pubblicare online i video degli incontri (57). Il titolare di un panificio di Palermo è stato condannato a tre anni di carcere per estorsione ai danni di due dipendenti che minacciava di licenziamento se non avessero accettato un salario inferiore a quello pattuito (58). A Porto Empedocle (Agrigento) un uomo è stato arrestato per estorsione nei confronti di un killer professionista, che si era rifiutato di restituire i soldi ricevuti in anticipo per eseguire un omicidio che poi non ha commesso (59) (60). A Seriate (Bergamo) un uomo è stato arrestato per aver tentato un furto in una farmacia entrando dalla buca delle ricette e quindi nascondendosi in un armadio all’arrivo dei carabinieri (61) (62). A Cagliari un automobilista è stato denunciato perché aveva tentato di passare il varco della ztl coprendo la targa con un asciugamano (63). A Cassino (Frosinone) una donna è stata denunciata perché per quasi mezz’ora non ha voluto mostrare al controllore il biglietto dell’autobus, che peraltro aveva in borsa, regolarmente timbrato (64). A Brugherio (Monza) un uomo è stato denunciato perché spaventava i passanti agitando una sciabola lunga un metro, elsa compresa (65) (66). A Rovigo un consigliere regionale di Fratelli d’Italia è stato denunciato per aver tentato di screditare un candidato del suo stesso partito apponendo il simbolo del Pd sui suoi manifesti elettorali (67). A Vicenza una street artist che dipinge canne di bambù sulle case abbandonate è stata denunciata per imbrattamento (68). Vicino all’ambasciata di Teheran a Roma una street artist ha dipinto un murale contro la repressione in Iran (69). A San Cataldo (Caltanissetta) un’associazione di gay cattolici ha proposto la realizzazione di un murale dedicato al poeta omosessuale e credente Alfredo Ormanno, nato nel comune siciliano, che 27 anni fa si diede fuoco in piazza San Pietro a Roma per protestare contro l’omofobia della chiesa (70) (71).